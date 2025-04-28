Британський боксер живе мрією перемогти українського чемпіона та закрити поразку у першому поєдинку. Френк Воррен поділився думками щодо реваншу між Усиком та Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Що сказав Воррен

Промоутер Даніеля Дюбуа заявив, що він радий організувати бій для британця, який увійде в історію, на легендарному стадіоні "Вемблі". Зокрема, спортивний функціонер наголосив, що просувати поєдинок, це велика честь для нього.

Френк Воррен подякував Олександру Усику та його команді за співпрацю в організації поєдинку. Засновник Queensberry Promotions запевнив, що вони зможуть повністю заповнити стадіон вболівальниками.

Я хотів би подякувати Усику та його команді Ready to Fight за чудову співпрацю в тому, щоб втілити цей бій у реальність. Я впевнений, що ми побачимо найкраще з британського як на ринзі, так і за його межами, від Даніеля та неперевершених уболівальників, які заповнять найбільший спортивний майданчик у країні,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. У першому поєдинку дворічної давнини український чемпіон здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Олександр Усик та Даніель Дюбуа дізнались наступного суперника після очного протистояння. Переможець бою битиметься з тимчасовим чемпіоном світу WBO у хевівейті.