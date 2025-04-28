Британский боксер живет мечтой победить украинского чемпиона и закрыть поражение в первом поединке. Фрэнк Уоррен поделился мыслями относительно реванша между Усиком и Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Что сказал Уоррен

Промоутер Даниэля Дюбуа заявил, что он рад организовать бой для британца, который войдет в историю, на легендарном стадионе "Уэмбли". В частности, спортивный функционер отметил, что продвигать поединок, это большая честь для него.

Фрэнк Уоррен поблагодарил Александра Усика и его команду за сотрудничество в организации поединка. Основатель Queensberry Promotions заверил, что они смогут полностью заполнить стадион болельщиками.

Я хотел бы поблагодарить Усика и его команду Ready to Fight за прекрасное сотрудничество в том, чтобы воплотить этот бой в реальность. Я уверен, что мы увидим лучшее из британского как на ринге, так и за его пределами, от Даниэля и непревзойденных болельщиков, которые заполнят самую большую спортивную площадку в стране,

– сказал Уоррен.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. В первом поединке двухлетней давности украинский чемпион одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Александр Усик и Даниэль Дюбуа узнали следующего соперника после очного противостояния. Победитель боя сразится с временным чемпионом мира WBO в хевивейте.