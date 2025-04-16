Титулом IBF володіє Даніель Дюбуа. Саме з британцем об'єднаний чемпіон світу має провести наступний бій – сторони боксерів узгоджують останні деталі.

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Тренер Дюбуа налаштований на дострокову перемогу

Це буде другий очний поєдинок між бійцями. У серпні 2023 року українець у Польщі нокаутував "Динаміта" в дев'ятому раунді, але команда британця наполягає, що та поразка була несправедливою. Все через удар нижче пояса, який вони вважають був легальним і мав принести Дюбуа перемогу.

Наставник британського боксера Дон Чарльз висловився про майбутній реванш, повідомляє 24 Канал із посиланням на Box Nation. Він впевнено заявив, що у другій битві жодних питань не буде – його підопічний достроково переможе Олександра Усика:

Я бачив наживо той бій і скандальний епізод. Усик не піднявся б на рахунок 10. Його нервова система відключилася. Експерти сказали мені, що українець не мав шансів при нокдауні. Його тіло охопило спазм. Ми все проаналізували, але тепер це лишилося в минулому. У реванші ми зробимо все, аби не було жодних питань. Дюбуа завдасть одного точного удару і бій закінчиться. Жодних сумнівів. Дострокова перемога – це наша мета.

Нагадаємо, що наразі офіційно сторони не оголосили про проведення бою. Однак, за інсайдерською інформацією, вже досягнута домовленість – боксери мають вийти на ринг 12 липня.