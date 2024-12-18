Пуерториканця Роберто Раміреса-молодшого призначили рефері на бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Суддями поєдинку стануть Херардо Мартінес, Пет Морлі та Фернандо Барбоза.

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Що відомо про Раміреса-молодшого

Раніше Роберто Раміреса-молодшого розкритикували Шантель Кемерон та Джеймі Мур. Це сталось після поразки від ірландської боксерки Кеті Тейлор у тогорічному поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Для пуерториканця реванш Усик – Ф'юрі стане першим боєм за титул чемпіона світу у надважкій вазі, який він судитиме. Найбільш відомий поєдинок для Раміреса-молодшого у крузервейті відбувся у 2014 році.

Він судив протистояння між Деонтеєм Вайлдером та Маліком Скоттом. Тоді американський боксер відправив у нокаут свого нинішнього тренера.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Місце проведення поєдинку Kingdom Arena в Ер-Ріяді (столиця Саудівської Аравії).