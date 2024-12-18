У середу, 18 грудня, в Ер-Ріяді відбулося відкрите тренування учасників вечора боксу Усик – Ф'юрі. Український чемпіон продемонстрував свою форму уболівальникам, пише 24 Канал.

Читайте також У контрактах Усика та Ф'юрі є пункт про трилогію: які умови прописані для її проведення

Відкрите тренування Усика

Володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі прибув на тренування на човні. Вихід Усика супроводжував запальний спів Артема Пивоварова.

Відео прибуття Усика на відкрите тренування

Після цього Олександр провів бій з тінню та потанцював.

Відео відкритого тренування Усика

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня. У першому поєдинку українець переміг британця роздільним рішенням суддів.