Після цього є висока ймовірність, що Олександр Усик може повернутися у крузервейт. Про це напередодні заявляв сам боксер, а також підтвердив його промоутер Олександр Красюк.

До теми Промоутер Усика розповів про плани українського чемпіона після реваншу з Ф'юрі

Що має статися для проведення третього бою Усик – Ф'юрі

Однак для прийняття такого рішення українцю треба обов'язково перемагати "Циганського короля". Адже, в інакшому випадку, перепоною для цього може стати пункт у контрактах зірок хевівейту, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing News.

Про його існування розповів Френк Воррен. За словами промоутера Тайсона Ф'юрі, він буде активований, якщо британець переможе в реванші й ніхто з бійців не повісить рукавички на цвях:

Трилогія переважить усі інші поєдинки, тому що вона прописана в контракті. Що б не сталося, третій бій відбудеться, якщо Тайсон переможе, і після цього ніхто не закінчить кар'єру.

Зазначимо, що напередодні відбулася телефонна конференція між майбутніми суперниками та Туркі Аль аш-Шейхом. Під час розмови саудівець відкрито заявляв, що підтримуватиме Тайсона Ф'юрі, ймовірно, саме тому, що хоче провести трилогію.

Довідка. В Україні реванш Усик – Ф'юрі буде транслювати медіасервіс Megogo. На ньому буде доступний весь файткард вечора боксу в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що в першому бою Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів – 115:112, 113:114, 114:113.