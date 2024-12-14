Американець зазначив, що Усик старше, ніж Ф'юрі. Однак Олександр завжди був більш дисциплінованим та вів більш здоровий образ життя, ніж його опонент, повідомляє 24 канал із посиланням Talksport.

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Прогноз від Маліньяджи на реванш

Пол Маліньяджи підкреслив, що Олександр Усик значно більше стійкий психологічно, ніж Тайсон Ф'юрі. Ексчемпіон світу розповів про відмінність між боксерами.

Ці східні хлопці взагалі менш емоційні, коли справа доходить до бійки. Ми, західні, люди, показуємо трохи більше емоцій,

– сказав Маліньяджи.

Американський ексбоксер розповів, що у першому поєдинку він обрав Тайсона Ф'юрі, але програв. Цього разу Пол вважає, що у реванші переможе Олександр Усик.

Маліньяджи зазначив, що у "Циганського короля" вже немає тої переваги, що була перед першим поєдинком з українським чемпіоном.

Довідка. У першому поєдинку Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі за роздільним рішенням суддів. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу вперше за останні 25 років.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться вже за тиждень – 21 грудня. Місце проведення пекельної битви аравійський Ер-Ріяд – "Kingdom Arena".