Росія випередила Україну: у рейтингу ФІФА відбулись дивні зміни

Українська національна команда втратила кілька позицій у міжнародному рейтингу. Дивним є те, збірна, яка її випередила, не проводить офіційні матчі уже понад чотири роки.

ФІФА вирішила поставити відсторонену від міжнародних турнірів Росію вище у власному рейтингу, ніж Україну. Про це повідомив офіційний сайт організації.

Як Росія випередила Україну

Поки підопічні Андреа Мальдери мали щільний графік у Лізі націй, росіяни проводили товариські поєдинки з представниками різних континентів.

Оновлення у рейтингу / Фото ФІФА

Під час актуальної міжнародної паузи збірна країни-агресорки зіграла проти дружніх держав: Намібії (2:0) та Ірану (6:0).

Товариський статус поєдинків та те, що Намібія знаходилась лише на 122 рядку у табелі про ранги, дали нашим сусідам плюс одну сходинки до світового рейтингу – з 35 місця на 34-е.

Водночас, на три щаблі опустилась Україна, яка з 25 вересня по 5 жовтня провела чотири матчі у Дивізіоні B Ліги націй: дві поразки, одна перемога та одна нічия. Таким чином, Росія розмістилась прямо над Україною.

Що відомо про відсторонення Росії

Ця команда живе "під санкціями" з березня 2022-го, коли мала взяти участь у плей-оф відбору на ЧС у Катарі. Тоді до мінітурніру з росіянами потрапили Польща, Чехія та Швеція. Поляки відмовились грати свій півфінал з росіянами, а інші команди їх позицію підтримали. Тоді ФІФА змінила першочергове рішення допустити Росію до змагань під нейтральним прапором.

Тема повернення росіян у футбол підіймається усе частіше. У червні ФІФА допустила Росію U-15 до чемпіонату світу.

Щоправда, УЄФА дорослу збірну та клуби поки на міжнародну арену не повертає. Зазначимо, що 6 грудня у Белфасті відбудеться жеребкування кваліфікації до Євро-2028. Російська сторона ризикує пропустити і цей турнір, якщо невдовзі не припинить війну проти України.