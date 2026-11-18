Збірна України з футболу після матчу проти Грузії 17 листопада офіційно завершила сезон 2026 року. За підсумками року команда перебуває за межами топ-30 найкращих збірних світу.

У рейтингу ФІФА станом на 18 листопада Україна посідає 36 позицію, яку утримала після заключних поєдинків у Лізі націй.

Яка позиція України у рейтингу ФІФА

Українську збірну випередили такі країни, як-от Росія, Швеція, Туреччина, Алжир, Парагвай та Південна Корея.

Нагадаємо, у листопаді підопічні Андреа Мальдери провели два поєдинки – на виїзді програли Північній Ірландії (1:0), після чого у номінально домашній грі здолали Грузію (1:0).

Україна завершила груповий етап Ліги націй на третій сходинці у своєму квартеті Ліги B та не змогла вийти до Дивізіону А.

Всього у 2026 році Україна провела 10 матчів, з яких виграла 4. Ще 5 поєдинків українці програли та один зіграли внічию.

Яка збірна найсильніша у світі

Лідером рейтингу ФІФА залишається Іспанія, яка виграла чемпіонат світу 2026 року.

У топ-10 відбулося кілька змін, зокрема Марокко підійнялося на 5 сходинку, потіснивши Португалію і Бразилію.

Також у топ-10 увійшла збірна Колумбії, яка разом з Німеччиною потіснила Мексику.

Рейтинг ФІФА

1. Іспанія

2. Аргентина

3. Франція

4. Англія

5. Марокко

6. Португалія

7. Бразилія

8. Бельгія

9. Нідерланди

10. Колумбія

…

36. Україна