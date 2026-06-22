Перший – не Мессі: оприлюднено топ-10 найкращих футболістів в історії чемпіонатів світу

Питання про найкращого футболіста в історії або у світі завжди залишається актуальним у будь-який час. Його постійно ставлять люди з усього світу.

Відоме футбольне видання Goal оприлюднило власний рейтинг гравців, які найбільше відзначилися на чемпіонатах світу. Під час його складання журналісти враховували стабільність виступів на кількох турнірах, індивідуальні відзнаки, а також внесок футболістів у досягнення своїх команд.

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Хто увійшов до топ-10 найкращих футболістів?

Пеле очолив рейтинг найкращих футболістів в історії чемпіонатів світу, випередивши Ліонеля Мессі та Дієго Марадону. Бразильський нападник посів перше місце як єдиний триразовий чемпіон світу (1958, 1962, 1970).

Пеле (Бразилія) – триразовий володар Кубка світу. Ліонель Мессі (Аргентина) – чемпіон світу-2022 та двічі найкращий гравець турніру. Дієго Марадона (Аргентина) – головний творець тріумфу збірної у 1986 році. Роналдо (Бразилія) – дворазовий переможець світової першості. Франц Беккенбауер (Німеччина) – здобував титул як гравець і як тренер. Кафу (Бразилія) – єдиний футболіст, який зіграв у трьох фіналах ЧС поспіль. Герд Мюллер (Німеччина) – один із найефективніших бомбардирів турніру. Кіліан Мбаппе (Франція) – чемпіон світу та автор хет-трику у фіналі 2022 року. Зінедін Зідан (Франція) – лідер чемпіонського складу 1998 року. Мирослав Клозе (Німеччина) – найкращий бомбардир в історії ЧС із 16 голами.

Через конкуренцію до першої десятки не потрапили такі зірки, як Йохан Кройф, Гаррінча, Ромаріо, Лотар Маттеус, Мішель Платіні, Боббі Мур та Паоло Мальдіні. Редакція зазначила, що порівнювати гравців різних епох було надзвичайно складно.