Полісся та ЛНЗ зіграли у Лізі конференцій: результати ігор за участі клубів УПЛ

Ввечері 23 липня у боротьбу за прохід далі по єврокубковій стежині вступили Полісся та ЛНЗ. Українські команди провели номінально домашні матчі.

Перші поєдинки у Лізі конференцій зіграли Полісся та ЛНЗ. 24 Канал розповідає, як склався вечір для команд з Житомира та Черкас.

Полісся – Копенгаген

Підопічні Руслана Ротаня приймали данський Копенгаген. Поєдинок відбувся у словацькому місті Кошице.

На старті поєдинку здавалось, що сьогодні усе може піти не за задумом українського тренерського штабу. Уже на четвертій хвилині футболісти з данської столиці відкрили рахунок.

Щоправда, за дві хвилини гравці Полісся провели швидку атаку, яка завершилась вдалим скиданням Назаренка на Крсанопіра – 1:1.

Полісся (Україна) – Копенгаген (Данія) – 3:3

Голи: Краснопір, 6, Федор, 36, Філіппов 88 – Роберт 4, 55, Мадсен 83

У другому таймі знову здалось, що гра йде з рук житомирян. Вони почали цю половину з кількох дуже непоганих моментів, але не реалізували їх.

Огляд матчу Полісся – Копенгаген від MEGOGO: дивіться відео

Згодом данці відповіли одразу двома точними пострілами, але команду Ротаня врятував Олександр Філіппов – 3:3.

ЛНЗ – Гент

У польському Плоцьку ЛНЗ зустрічався з бельгійським Гентом. Тривалий час матч був подібним до усіх поєдинків підопічних Олександра Пономарьва в УПЛ. Українська команда діяла дуже організовано, а матч не приносив великої кількості яскравих моментів.

ЛНЗ (Україна) – Гент (Бельгія) – 0:0

Реальна небезпека з'явилась у другому таймі. На 50-й хвилині Марк Ассінор некрутив кількох бельгійців на правому фланзі атаки та вийшов віч-на-віч з голкіпером – удар стався прямо по центру воріт.

Далі уже був час для Гента. На 63 хвилині нападник команди-суперника пробивав з вигідної позиції у перекладину. А от на 76-й хвилині свою команду, після удару "ножицями" від Жозе Вергари, врятував Олексій Паламарчук – 0:0.

Що далі

Тепер обидві українські команди поїдуть грати на стадіонах суперників. Першим розпочне Полісся. "Вовки" зіграють у столиці Данії 29 липня о 20.00.

Матч ЛНЗ у Бельгії розпочнеться 30 липня. Стартовий свисток заплановано о 21.30.

Нагадаємо, що дещо раніше Динамо програло свій матч у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.