Полісся та ЛНЗ зіграли у Лізі конференцій: результати ігор за участі клубів УПЛ
Ввечері 23 липня у боротьбу за прохід далі по єврокубковій стежині вступили Полісся та ЛНЗ. Українські команди провели номінально домашні матчі.
Перші поєдинки у Лізі конференцій зіграли Полісся та ЛНЗ. 24 Канал розповідає, як склався вечір для команд з Житомира та Черкас.
Полісся – Копенгаген
Підопічні Руслана Ротаня приймали данський Копенгаген. Поєдинок відбувся у словацькому місті Кошице.
На старті поєдинку здавалось, що сьогодні усе може піти не за задумом українського тренерського штабу. Уже на четвертій хвилині футболісти з данської столиці відкрили рахунок.
Щоправда, за дві хвилини гравці Полісся провели швидку атаку, яка завершилась вдалим скиданням Назаренка на Крсанопіра – 1:1.
Полісся (Україна) – Копенгаген (Данія) – 3:3
Голи: Краснопір, 6, Федор, 36, Філіппов 88 – Роберт 4, 55, Мадсен 83
У другому таймі знову здалось, що гра йде з рук житомирян. Вони почали цю половину з кількох дуже непоганих моментів, але не реалізували їх.
Огляд матчу Полісся – Копенгаген від MEGOGO: дивіться відео
Згодом данці відповіли одразу двома точними пострілами, але команду Ротаня врятував Олександр Філіппов – 3:3.
ЛНЗ – Гент
У польському Плоцьку ЛНЗ зустрічався з бельгійським Гентом. Тривалий час матч був подібним до усіх поєдинків підопічних Олександра Пономарьва в УПЛ. Українська команда діяла дуже організовано, а матч не приносив великої кількості яскравих моментів.
ЛНЗ (Україна) – Гент (Бельгія) – 0:0
Реальна небезпека з'явилась у другому таймі. На 50-й хвилині Марк Ассінор некрутив кількох бельгійців на правому фланзі атаки та вийшов віч-на-віч з голкіпером – удар стався прямо по центру воріт.
Далі уже був час для Гента. На 63 хвилині нападник команди-суперника пробивав з вигідної позиції у перекладину. А от на 76-й хвилині свою команду, після удару "ножицями" від Жозе Вергари, врятував Олексій Паламарчук – 0:0.
Що далі
Тепер обидві українські команди поїдуть грати на стадіонах суперників. Першим розпочне Полісся. "Вовки" зіграють у столиці Данії 29 липня о 20.00.
Матч ЛНЗ у Бельгії розпочнеться 30 липня. Стартовий свисток заплановано о 21.30.
Нагадаємо, що дещо раніше Динамо програло свій матч у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.