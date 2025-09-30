Напередодні смерті Ріккі Хаттон дав інтерв'ю, де поділився думками про своє життя. Зокрема, колишній чемпіон світу розповів про те, що він відчував останніми роками, повідомляє 24 канал із посиланням на Daily Mail.

Що сказав Хаттон в інтерв'ю?

Ріккі Хаттон помер 14 вересня 2025 року. За інформацією The Sun, легендарного боксера знайшли мертвим у його власному будинку в Манчестері.

Без ознак життя "Кілера" виявив Пол Спік. Хаттон мав відвідати вечір боксу у суботу 13 вересня, але так і не з'явився на ньому, що викликало занепокоєння у менеджера та близького друга

Спік завітав до Хаттона у неділю, але після того, як колишній боксер не відчинив, він самотужки пробрався до будинку. Тоді менеджер знайшов Ріккі мертвим й одразу повідомив в поліцію.

За чотири дні до своєї смерті Ріккі Хаттон дав відверте інтерв'ю для First Round TV, де розповів про те, що вдячний близьким за те, що не завершив життя самогубством під час боротьби з проблемами, які стосуються психічного здоров'я.

Я думаю найкраще, що я зробив, те, що взяв себе в руки, встановив розпорядок дня, зайняв себе чимось. Я маю щодня собі ставити завдання, знаєте, і це вже половина проблеми. Коли у тебе забагато вільного часу, ти набуваєш шкідливих звичок. Отже, я заповнив свій час, і я думаю про себе, я дякую собі щодня. Я не вбив себе, бо я б не побачив свою онуку, не зробив би багато речей,

– сказав Хаттон.

До слова. Ріккі Хаттон після виходу на пенсію публічно говорив про боротьбу з депресією та схильність до суїциду. Також "Кілер" розповідав про зловживання психоактивними речовинами.

В інтерв'ю Ріккі Хаттон наголосив, що наразі його робота спробувати передати власні знання, досвід. Окрім того, легенда боксу сказав про те, щоб вибратись зі складної ситуації треба поговорити з кимось, і тоді прийде полегшення.

Як спорт вшанував Хаттона?