Верховен вимагає вибачень після бою з Усиком

Ріко Верховен не змирився з поразкою від Олександра Усика. Нідерландець заявив, що хоче почути вибачення за скандальне завершення чемпіонського бою.

Після поєдинку команда Верховена подала офіційний протест через дострокову зупинку бою в 11-му раунді. Нідерландський кікбоксер вважає, що рефері занадто рано втрутився, позбавивши його шансу продовжити поєдинок, повідомляє ютуб-канал Ring Magazine.

Що вимагає Верховен?

Ріко заявив, що не тримає злості через поразку, але очікує реакції від організації та суддівської бригади. За словами нідерландця, він хоче, аби офіційні особи визнали помилку.

Я хочу справедливості, хочу почути: "Вибачте, наші люди мали б впоратися з цим краще",

– сказав Верховен.

Також боєць наголосив, що завжди вмів повертатися після складних моментів у кар'єрі й переконаний, що міг продовжити бій з Усиком.

Нагадаємо, поєдинок між українським чемпіоном та Верховеном завершився технічним нокаутом за секунду до кінця 11-го раунду. Перед цим Олександр Усик відправив суперника у нокдаун та провів серію точних ударів.

Реванш Усика та Верховена стає реальністю

Після резонансного завершення поєдинку дедалі частіше лунають розмови про реванш. Оганізатор вечора боксу Туркі Аль-Шейх уже висловив зацікавленість у проведенні другого бою.

Туркі сказав мені, що хоче побачити реванш, бо, мовляв: "Ти був попереду. Ти вигравав. А потім сталося це, і рефері втрутився. У цьому немає сенсу". Тож подивимося, що буде далі,

– додав нідерландець.

Сам Усик раніше також не виключав повторного протистояння з нідерландцем. Водночас Верховен після поразки отримав тимчасове медичне відсторонення від поєдинків на 30 днів.