"Він був мені другом": Ахметов зворушливо попрощався з Луческу
- Президент Шахтаря Рінат Ахметов і керівники клубу відвідали церемонію прощання з Мірчею Луческу у Бухаресті, відзначивши його вклад у розвиток українського футболу.
- Мірча Луческу очолював Шахтар 12 сезонів, вигравши багато трофеїв, і несподівано повернувся в Україну, щоб очолити київське Динамо, де також досяг успіхів.
Президент Шахтаря Рінат Ахметов відвідав церемонію прощання з Мірчею Луческу у Бухаресті. Він відзначив особисту дружбу з легендарним тренером.
У четвер, 9 квітня, всі охочі могли віддати останню шану Луческу на Національному стадіоні Бухареста. Керівники донецького клубу взяли участь у прощальній церемонії, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.
Хто з представників Шахтаря приїхав на прощання з Луческу?
Разом із Рінатом Ахметовим на прощанні були генеральний директор Сергій Палкін, спортивний директор Дарійо Срна та асистент головного тренера Карло Ніколіні. Вони вшанували внесок Луческу у розвиток українського футболу та історію Шахтаря.
Я прийшов попрощатися зі своїм другом. Це величезна трагедія для всіх. Разом ми виграли Кубок УЄФА, 6 Кубків України та 7 Суперкубків країни. Він був моїм другом, і я пишаюся нашою дружбою. Я бажаю і сподіваюся, що ви теж будете пишатися такою людиною. Він був великим тренером і великою людиною, яка прожила щасливе життя. Він не міг сидіти без діла, він завжди боровся,
– зазначив президент Шахтаря.
Рінат Ахметов на прощанні з Мірчею Луческу: дивитися відео
Делегація київського Динамо теж взяла участь у вшануванні
Ігор Суркіс не зміг приїхати до Бухареста через хворобу, однак представники Динамо відвідали церемонію прощання.
Мірча – це не лише частина історії Динамо, він – частина нашої родини,
– передає слова президента пресслужба клубу.
Український період роботи Луческу
- Румунський спеціаліст очолив Шахтар у 2004 році та провів на чолі "гірників" 12 сезонів. Мірча став найкращий коучем в історії донецького клубу.
- Луческу виграв із клубом 8 чемпіонств УПЛ, 6 Кубків та 7 Суперкубків країни. Головним же трофеєм Луческу на чолі Шахтаря став Кубок УЄФА у 2009 році.
- Луческу залишив Шахтар у 2016-му, але вже за чотири роки повернувся в Україну. Румун несподівано очолив Динамо, яке є принциповим суперником "гірників".
- У київському клубі тренер відпрацював три сезони, вигравши по одному чемпіонству, Кубку та Суперкубку України. Окрім цього, Луческу двічі вивів "біло-синіх" у груповий етап Ліги чемпіонів.