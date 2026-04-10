Рінат Ахметов вперше за 12 років відвідав гру Шахтаря: востаннє він був на футболі ще у Донецьку

У четвер, 9 квітня, відбулись чвертьфінальні матчі Ліги конференцій. Серед учасників цієї стадії був донецький Шахтар, який бився проти "АЗ".

"Гірники" зуміли потішити своїх фанатів та розгромити гостей з Нідерландів (3:0). У складі команди Арди Турна відзначились Педрінь та двічі Аліссон, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Ахметов про перемогу Шахтаря?

Цей матч став особливим для донецького клубу. По-перше, в цей день в Бухаресті пройшла церемонія прощання із Мірчею Луческу, який відпрацював 12 років у Шахтарі.

Крім того, на матч у Кракові завітав президент команди Рінат Ахметов. Це стало непересічною подією, адже бізнесмен відвідав матч свого клубу вперше за 12 років.

Я просто щасливий. Поділився з хлопцями своїми позитивними емоціями. Вони подарували мені і всім українським уболівальникам чудові емоції. Я подякував їм. Коли хлопці вийшли на розмину і поаплодували мені, мені так здалось, у мене були сльози на очах. Це була для мене щаслива та зворушлива хвилина для мене. Сьогодні для мене пам’ятний день, бо відбулась зустріч з футболістами,

– заявв Ахметов після матчу в ефірі Megogo.

Нагадаємо, що востаннє Ахметов був на матчі Шахтаря ще у травні 2014 року. Тоді "гірники" грали ще у Донецьку на "Донбас-Арені", після чого президент відмовлявся ходити на футбол до повернення у рідне місто.



Рінат Ахметов на стадіоні разом із Сергієм Палкіним та Даріо Срна / фото ФК Шахтар

Матч-відповідь проти АЗ відбудеться 16 квітня на їх полі в Алкмаарі. В разі проходу нідерландців Шахтар зіграє у півфіналі Ліги конференцій проти Крістал Пелес або Фіорентини.

