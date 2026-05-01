"Україна в біді": після поразки Шахтаря Рінат Ахметов відзначився заявою про війну

Президент Шахтаря Рінат Ахметов вдруге після 12-річної перерви відвідав матч своєї команди – знову у Кракові в Лізі конференцій. Бізнесмен після програшу Кристал Пелас прокоментував умови, в яких команда перебуває через війну в Україні.

За словами власника "гірників", графік команди справді дуже складний через переїзди і потребу грати на євроарені. Проте Ахметов вважає, що донеччанам "гріх скаржитися", пише "Трибуна".

Що сказав Рінат Ахметов про війну?

Президента Шахтаря запитали, чи не вважає він, що клуб цього сезону досяг навіть більшого, ніж можна було очікувати у важких умовах – хоча мрія про фінал Ліги конференцій навіть після програшу в першому матчі 1:3 залишається актуальною.

Ахметов спершу відзначив, що для нього особисто війна триває не лише 4 роки повномасштабного вторгнення, а вже 12 років, з 2014-ого. Він наголосив, що Україна вистояла завдяки мужності та стійкості українського народу, сильній українській армії, підтримці всього цивілізованого світу і позиції Президента Володимира Зеленського.

Власник клубу хоче, щоб команда своїми виступами дякувала захисникам за можливість грати і радувати Україну.

Що таке складно? Звісно, ​​складно, є складні графіки. Бачите, ми зіграли, і одразу вночі вже футболісти їдуть грати з Динамо. Зіграли з Динамо – одразу треба повертатися вже грати гру-відповідь. Ми ж хочемо все-таки Україну представляти в Європі, всьому світу показувати, що Україна в біді, в Україні йде війна, Україна – це стійкий мужній народ, Україна вистояла, Україна перемогла. Ми повинні це показувати – і футболісти це роблять, дякую їм за це,

– заявив Рінат Ахметов.

Як повернення Ахметова на трибуни позначилося на виступах Шахтаря?

З 2014 року президент не відвідував особисто ігри свого клубу: він наголошував, що зробить це лише тоді, коли команда повернеться на "Донбас-арену" у Донецьку.

Проте після прощання з колишнім тренером "гірників" Мірчею Луческу у Бухаресті Ахметов полетів до Кракова на перший матч чвертьфіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмаар. Присутність президента на трибунах стала для "помаранчево-чорних" сильною мотивацією: вони розгромили нідерландців 3:0.

Цього разу усе склалося зовсім не так успішно, але у своєму зверненні до команди в роздягальні після матчу з Кристал Пелас Ахметов підкреслив, що Шахтар разом у єдності переживає як перемоги, так і поразки.

Який календар чекає на Шахтар найближчим часом?

За інформацією УПЛ, "Класичне" протистояння з Динамо відбудеться цієї неділі, 3 травня, о 18:00. Матч прийматиме стадіон імені Валерія Лобановського у Києві, тож "гірникам" потрібно дістатися столиці з Кракова.

Після дербі команда вирушить до Лондона на матч-відповідь із Кристал Пелас, який запланований на четвер, 7 травня.

Якщо Шахтар все ж потрапить до фіналу Ліги конференцій, то зіграє його у німецькому Лейпцигу на "Ред Булл Арені" 27 травня. Суперником може стати або Райо Вальєкано, або Страсбур.

У чемпіонаті України Шахтар лідирує із запасом у 8 очок і має шанс потрапити до основної стадії Ліги чемпіонів наступного сезону напряму без кваліфікації.