Бражко та Шапаренко у лідерах: скільки заробляють футболісти Динамо

Динамо здобуло золоті медалі чемпіонату України 2024/2025, не зазнавши жодної поразки в елітному дивізіоні країни. Цікаво, скільки переможці заробляють у столичному клубі.

Гравці "біло-синіх" отримують солідну заробітну плату у київському клубі. Михайло Співаковський розповів, який рівень зарплат у чемпіонів України, повідомляє 24 канал із посиланням на ТаТоТаке.

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Яку зарплату отримують гравці Динамо

За наявною інформацією, футболісти київського Динамо отримують доволі солідні кошти якщо порівнювати з іншими клубами чемпіонату України. За рівнем зарплати "біло-сині" поступаються лише донецькому Шахтарю.

Молоді гравці, які виступають за Динамо, отримують приблизно 15-20 тисяч доларів на місяць. Заробітна плата більш досвідчених виконавців столичного клубу становить не менше 30 тисяч доларів.

Лідирують у рейтингу зарплат у Динамо Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський. Обидва гравці "біло-синіх" отримують більше, ніж 50 тисяч доларів на місяць.

До слова. Динамо у сезоні 2024/2025 набрало 70 очок в чемпіонаті України. На рахунку "біло-синіх" 20 перемог та 10 нічиїх у 30 матчах.

Рекордсменами чемпіонів України за рівнем зарплат є Володимир Бражко та Микола Шапаренко. Гравці нещодавно підписали новий контракт та отримують майже один мільйон доларів на рік – 80-85 тисяч на рік.

Нещодавно стало відомо, з ким зіграє Динамо у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2025/2026.