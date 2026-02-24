У Неаполі звичайний вечір перегляду футболу перетворився на кримінальну драму: дружина поранила чоловіка ножем після того, як той голосно обурився рішенням арбітра переглянути VAR у матчі Аталанта – Наполі. Тепер жінка затримана, чоловік у лікарні, а поліція розслідує подію як домашнє насильство, пише Euroweeklynews.

Як усе відбулося?

Інцидент стався в неділю, 22 лютого, у районі Каподімонте в Неаполі. 40-річний уболівальник Наполі дивився матч Серії А проти Аталанти, який завершився поразкою його команди – 2:1. Після того як VAR скасував пенальті на користь неаполітанців, чоловік розлютився й почав голосно лаятися перед телевізором.

Його 35-річна дружина сприйняла лайку як образу на свою адресу і вступила з ним у словесний конфлікт. Ситуація швидко ескалувала: спочатку вона кинула в чоловіка ножиці, а потім кинула кухонний ніж в його бік. Під час виклику екстрених служб жінка продовжила кидати предмети, один із яких застряг у стіні.

Реакція поліції і стан потерпілого

На місце прибули поліцейські, які зупинили агресивні дії жінки та затримали її. Їй висунуті звинувачення в домашньому насильстві, а також у застосуванні холодної зброї. Під час огляду у неї вилучили кілька ножів і різних ріжучих предметів, пише gazzetta.it.

Потерпілий госпіталізований до медзакладу – лікарі підтвердили, що його стан стабільний і загрози життю немає. Правоохоронці проводять подальше розслідування, наголошуючи, що будь-які акти насильства неприпустимі, навіть у стресових ситуаціях.

