У Неаполі звичайний вечір перегляду футболу перетворився на кримінальну драму: дружина поранила чоловіка ножем після того, як той голосно обурився рішенням арбітра переглянути VAR у матчі Аталанта – Наполі. Тепер жінка затримана, чоловік у лікарні, а поліція розслідує подію як домашнє насильство, пише Euroweeklynews.
Як усе відбулося?
Інцидент стався в неділю, 22 лютого, у районі Каподімонте в Неаполі. 40-річний уболівальник Наполі дивився матч Серії А проти Аталанти, який завершився поразкою його команди – 2:1. Після того як VAR скасував пенальті на користь неаполітанців, чоловік розлютився й почав голосно лаятися перед телевізором.
Його 35-річна дружина сприйняла лайку як образу на свою адресу і вступила з ним у словесний конфлікт. Ситуація швидко ескалувала: спочатку вона кинула в чоловіка ножиці, а потім кинула кухонний ніж в його бік. Під час виклику екстрених служб жінка продовжила кидати предмети, один із яких застряг у стіні.
Реакція поліції і стан потерпілого
На місце прибули поліцейські, які зупинили агресивні дії жінки та затримали її. Їй висунуті звинувачення в домашньому насильстві, а також у застосуванні холодної зброї. Під час огляду у неї вилучили кілька ножів і різних ріжучих предметів, пише gazzetta.it.
Потерпілий госпіталізований до медзакладу – лікарі підтвердили, що його стан стабільний і загрози життю немає. Правоохоронці проводять подальше розслідування, наголошуючи, що будь-які акти насильства неприпустимі, навіть у стресових ситуаціях.
Наполі в цьому сезоні Серії А
- Після 26-ти зіграних турів неаполітанці розташувалися на 3 місці Серії А, маючи в своєму активі 50 очок.
- В останніх п'яти матчах команда здобула лише 7 очок.
- Найкращими бомбардирами Наполі є данець Расмус Гойлунн, в активі якого 8 голів, та шотландець Скотт Мактоміней, який забив 6 м'ячів.