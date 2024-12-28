Україну у Різдвяній гонці представить досвідчений дует у складі олімпійської чемпіонки Юлії Джими та чемпіона світу Дмитра Підручного. Переможці шоу-гонки отримають Кубок та солідні призові від організаторів, пише 24 Канал.

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Головне про Різдвяну гонку 2024

Згідно з регламентом змагань біатлоністи спочатку змагатимуться у стрільбі. Потім спортсмени візьмуть участь у масстарті, за результатами якого буде сформовано стартовий лист гонки переслідування.

У цьогорічному розіграші Різдвяної гонки вперше призові отримають переможці масстарту, тоді як раніше лише тріумфатори персьюту. Розподіл грошей буде наступним: одна третина за масовий старт і дві третини за гонку переслідування.

Таким чином, переможець масстарту отримає чек на суму 14 тисяч євро. Кубок Різдвяної гонки та 28 тисяч євро отримають тріумфатори персьюту. Якщо одна команда фінішує першою у мас-старті та гонці переслідування, то отримає 36 тисяч євро.

Учасники Різдвяної гонки 2024

Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод (Франція)

Анна Вайдель та Юстус Штрелов (Німеччина)

Франциска Пройс та Філіпп Наврат (Німеччина)

Полона Клеменчич та Яков Фак (Словенія)

Каролін Кноттен та Стурла Леґрейд (Норвегія)

Джессіка Їслова та Міхал Крчмарж (Чехія)

Анна Маґнуссон та Єспер Нелін (Швеція)

Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)

Байба Бендіка та Андрейс Расторгуєвс (Латвія)

Лотте Лі та Флоран Клод (Бельгія)

Нагадаємо, що у минулому році дует Підручного та Джими посів п'яте місце у Різдвяній гонці, а у 2021 – восьме.

Довідка. Українські біатлоністи двічі ставали переможцями Різдвяної гонки. У 2008 році Кубок здобули Андрій Дериземля та Оксана Хвостенко, а у 2014 – Сергій Семенов та Валентина Семеренко.

Дивитися наживо за Різдвяною гонкою в Україні можна на сайті та на телеканалі Суспільне Спорт. Також вболівальники зможуть безкоштовно переглянути Різдвяну гонку-2024 на регіональних телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільні Дніпро, Суспільне Львів тощо).

О 19:05 за київським часом розпочнеться транляція масстарту, а о 20:25 – гонки переслідування.

Програма Різдвяної гонки