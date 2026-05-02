Легенда польського футболу може опинитися в Серії А

Польський футболіст Роберт Левандовський незабаром може змінити команду. Наразі він виступає за Барселону.

За інформацією TuttoSport, форвард може перейти до Ювентуса. Повідомляється, що саме цей клуб розглядається як новий для гравця.

Чи можливий перехід Левандовського до Ювентусу?

37-річний поляк готовий приєднатися до туринського клубу, якщо "б'янконері" потраплять до Ліги чемпіонів наступного сезону.

Наразі Левандовський розглядає Ювентус як найбільш привабливий і реалістичний варіант у разі свого відходу з Барселони вільним агентом. Туринці наразі займають четверте місце в Серії А за чотири тури до завершення чемпіонату.

Барселона запропонувала Левандовському продовжити контракт, який діятиме до 30 червня 2026 року, зі скороченням зарплати вдвічі, але футболіст відмовився розглядати таку пропозицію.

Агент гравця Піні Захаві вже провів переговори з Ювентусом і домовився про річний контракт із зарплатою 6 мільйонів євро плюс бонуси.

Що відомо про Роберта Левандовського?

У складі Барселони став чемпіоном Іспанії та одразу здобув трофей Пічічі як найкращий бомбардир Ла-Ліги.

У березні 2026 року він відзначився сотим голом за клуб.

Світову славу здобув, граючи за Боруссію та Баварію, ставши десятиразовим чемпіоном Німеччини.

У 2020 році ФІФА визнала його найкращим гравцем світу.

Тримає рекорд Бундесліги за кількістю голів в одному сезоні (41 гол) і прославився своїм "пента-триком" – п'ять голів за дев'ять хвилин у матчі проти Вольфсбурга.

Як повідомляє сайт Барселони, Левандовський розпочав футбольний шлях у Легії, а професійну кар'єру стартував у 2006 році в молодіжних командах Зніча з Прушкова, де двічі ставав найкращим бомбардиром.

Від свого дебюту у 2008 році Левандовський став найрезультативнішим гравцем в історії збірної Польщі, обійшовши Влодзімежа Любанського, який опинився на другому місці.

На чемпіонаті світу 2022 року в Катарі він забив свій перший гол на турнірі та допоміг Польщі вийти з групового етапу, а турнір для команди завершився поразкою від Франції в 1/8 фіналу.