Левандовський відмовився грати за збірну Польщі: футболіст висунув чіткий ультиматум

Роберт Левандовський – один з найлегендарніших гравців в історії збірної Польщі. Він є автором низки рекордів "біло-червоних", які через своє рішення, можливо, вже ніколи не зможе оновити та покращити.

У неділю, 8 червня, він зробив важливу заяву, яка шокувала футбольний світ. У своїх соцмережах форвард Барселони оголосив, що відмовляється грати за національну команду Польщі, інформує 24 Канал.

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Чому Левандовський відмовляється грати за збірну

За словами 36-річного форварда, він не виступатиме за збірну, поки її очолює Міхал Пробєж. Якщо ж зміна головного тренера відбудеться, то знову буде доступний для "орлів".

Беручи до уваги обставини та втрату довіри до головного тренера збірної Польщі, я вирішив відмовитися від гри за збірну Польщі до того часу, поки він буде тренером. Сподіваюся, що мені ще буде дано зіграти для найкращих уболівальників у світі,

– написав Левандовський.

Зазначимо, що розпочалося все з того, що Роберт Левандовський відмовився їхати на поєдинки з Молдовою (товариський) та Фінляндією (відбір на ЧС-2026) через фізичну та психологічну втому. За це головний тренер збірної Польщі позбавив зіркового форварда капітанської пов'язки.

Довідка. Роберт Левандовський є найкращим бомбардиром своєї національної команди та рекордсменом за кількістю матчів. Він провів за "біло-червоних" 157 поєдинків, у яких забив 84 голи та віддав 35 асистів.

Нагадаємо, що на клубному рівні польський форвард виступає за Барселону, з якою має контракт до 30 червня 2026 року. Раніше повідомлялося, що в наступному сезоні каталонцям загрожують серйозні санкції в Лізі чемпіонів за порушення правил фінансового фейр-плей.