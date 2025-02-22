Хорватський "Робокоп" епічно вирубив росіянина: відео ефектного удару

Кілька днів тому відбувся бій між Роберто Солдичем та росіянином Сайгідом Арсланалієвим. Хорватський боєць "знищив" суперника ще в першому раунді.

У четвер, 20 лютого, відбувся турнір ONE 171 в Катарі. В межах змагань зустрілися Роберто Солдич і Сайгід Арсланалієв.

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Ефектно вирубив росіянина

Вже у першому раунді "Робокоп" ефектно вирубив російського бійця, пише 24 канал з посиланням на ONE Championship.

У Арсланалієва не було шансів проти Солдича.

Хорват "знищив" росіянина: дивіться відео

Цікаво, що Роберто Солдич є останнім боксером, який перемагав чинного чемпіона UFC Дрікуса дю Плессі