Росіяни вбили чемпіона України з водного поло Родіона Пустового

Спортсмен з Львівщини служив у ГУР розвідником-штурмовиком. На жаль, Пустовий повернувся з фронту на щиті.

Російські терористи продовжують чинити геноцид українців. Чимало наших спортсменів були змушені завершити кар'єру та вступити до лав ЗСУ для захисту України. На жаль, про чергову втрату на фронті повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію водного поло України.

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Смерть спортсмена на фронті

Ще один спортсмен загинув під час війни проти Росії. Мова про гравця у водне поло з Львівщини Родіона Пустового, який помер 12 червня.

Прощання із хлопцем відбулось 2 липня у Львові. Його поховали на Личаківському кладовищі. Пустовий був воротарем та грав за Львівський фаховий коледж спорту.

При цьому він неодноразово вигравав чемпіонат України з водного поло. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Родіон пішов захищати свою батьківщину.

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Хлопець мобілізувався у ЗСУ добровольцем. Останнім часом спортсмен був розвідником-штурмовиком у тактичній групі “Реванш” у складі ГУР.

Пустовий виконував бойові завдання на Південно-Слобожанському, Запорізькому та Донецькому напрямках. Раніше повідомлялось, що внаслідок ракетного удару Росії загинув 16-річний самбіст Олексій Петренко.