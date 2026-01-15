Федерер повертається: швейцарець розповів, чи стане тренером Алькараса
- Карлос Алькарас припинив співпрацю з тренером Хуаном Карлосом Ферреро, і новим тренером міг би стати Роджер Федерер.
- Федерер заявив, що не планує ставати тренером Алькараса зараз, оскільки зайнятий родиною, але не виключає такої можливості в майбутньому.
Іспанський тенісист Карлос Алькарас наприкінці минулого сезону припинив співпрацю з тренером Хуаном Карлосом Ферреро. Першій ракетці світу знайшли нового коуча – ним міг би стати Роджер Федерер.
Після завершення профі-кар'єри легендарний швейцарець досі не спробував свої сили у тренерській ролі. Поки він лише приїздить на турніри в ролі запрошеної зірки, пише 24 Канал з посиланням на TennisHead.
Дивіться також Тенісист Роджер Федерер став мільярдером: які статки має Усик та інші українські спортсмени
Що сказав Федерер про можливість тренувати Алькараса?
Роджер приїхав до Австралії, щоб взяти участь у кількох виставкових матчах перед стартом першого мейджора сезону Australian Open.
В етері TNT Sports Федерера запитали, що він думає про ситуацію з відмовою першого номера світового рейтингу від послуг Хуана Карлоса Ферреро.
Швейцарець висловив впевненість, що Карлос Алькарас може обійтися навіть і без тренера. Але професійна людина в його боксі на трибунах могла б допомогти досягти більшого. Зокрема в Австралії іспанець сподівається нарешті оформити кар'єрний Гренд-слем – у віці усього 22 років.
На питання, чи розглядає Роджер себе у ролі тренера Алькараса, 20-разовий тріумфатор "мейджорів" дав однозначну відповідь.
Я міг би дати йому кілька порад за лаштунками. Але ні, точно ні. Я надто зайнятий вихованням дітей, родиною, маю нарешті вільний час. Хоча ніколи не кажи "ніколи",
– заінтригував Федерер.
Які досягнення Роджера Федерера у тенісі?
Швейцарець вигравав турніри серії Гренд-слем 20 разів, включно з рекордними 8 титулами на Вімблдоні.
Рекордсмен за кількістю тижнів поспіль у статусі першої ракетки світу – 237.
Має 103 титули на турнірах ATP, серед яких 28 виграних Мастерсів.
У 2025 році обраний до Міжнародної зали тенісної слави, офіційна церемонія відбудеться у 2026 році.