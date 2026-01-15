Укр Рус
Sport News 24 Теніс Федерер повертається: швейцарець розповів, чи стане тренером Алькараса
15 січня, 21:45
2

Федерер повертається: швейцарець розповів, чи стане тренером Алькараса

Андрій Олійник
Основні тези
  • Карлос Алькарас припинив співпрацю з тренером Хуаном Карлосом Ферреро, і новим тренером міг би стати Роджер Федерер.
  • Федерер заявив, що не планує ставати тренером Алькараса зараз, оскільки зайнятий родиною, але не виключає такої можливості в майбутньому.

Іспанський тенісист Карлос Алькарас наприкінці минулого сезону припинив співпрацю з тренером Хуаном Карлосом Ферреро. Першій ракетці світу знайшли нового коуча – ним міг би стати Роджер Федерер.

Після завершення профі-кар'єри легендарний швейцарець досі не спробував свої сили у тренерській ролі. Поки він лише приїздить на турніри в ролі запрошеної зірки, пише 24 Канал з посиланням на TennisHead.

Дивіться також Тенісист Роджер Федерер став мільярдером: які статки має Усик та інші українські спортсмени 

Що сказав Федерер про можливість тренувати Алькараса?

Роджер приїхав до Австралії, щоб взяти участь у кількох виставкових матчах перед стартом першого мейджора сезону Australian Open.

В етері TNT Sports Федерера запитали, що він думає про ситуацію з відмовою першого номера світового рейтингу від послуг Хуана Карлоса Ферреро.

Швейцарець висловив впевненість, що Карлос Алькарас може обійтися навіть і без тренера. Але професійна людина в його боксі на трибунах могла б допомогти досягти більшого. Зокрема в Австралії іспанець сподівається нарешті оформити кар'єрний Гренд-слем – у віці усього 22 років.

На питання, чи розглядає Роджер себе у ролі тренера Алькараса, 20-разовий тріумфатор "мейджорів" дав однозначну відповідь. 

Я міг би дати йому кілька порад за лаштунками. Але ні, точно ні. Я надто зайнятий вихованням дітей, родиною, маю нарешті вільний час. Хоча ніколи не кажи "ніколи",
– заінтригував Федерер.

Які досягнення Роджера Федерера у тенісі?

  • Швейцарець вигравав турніри серії Гренд-слем 20 разів, включно з рекордними 8 титулами на Вімблдоні.

  • Рекордсмен за кількістю тижнів поспіль у статусі першої ракетки світу – 237. 

  • Має 103 титули на турнірах ATP, серед яких 28 виграних Мастерсів. 

  • У 2025 році обраний до Міжнародної зали тенісної слави, офіційна церемонія відбудеться у 2026 році.