Непереможений українець нокаутував суперника на турнірі в Ер-Ріяді

У столиці Саудівської Аравії триває грандіозний турнір з боксу Гран-прі WBC. У 1/16 фіналу в боротьбу за трофей вступив український супертяж Цотне Рогава.

У четвертий змагальний день Гран-прі WBC в Ер-Ріяді відбулися поєдинки в "королівському" дивізіоні. Непереможений українець Цотне Рогава бився з австралійцем Льюїсом Кларком, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога Рогави

Рогава одразу ж заволодів ініціативою у поєдинку. 31-річний українець притис суперника до канатів, методично бомбардуючи австралійця потужними ударами. Льюс Кларк лише захищався блоком, рятуючись клінчами.

Вирішальним став другий раунд. Один з ударів Рогави у корпус австралійця виявився надто важким. Кларк опинився на канвасі, а суддя розпочав відлік.

Проте австралієць зміг піднятися та продовжити бій. Тотальна перевага далася взнаки наприкінці трихвилинки. Рефері змушений був зупинити одностороннє побиття та завершити поєдинок.

Відео нокауту у виконанні Рогави

Таким чином, чемпіон США за версією WBC здобув перемогу технічним нокаутом та вийшов до наступного раунду Гран-прі в Ер-Ріяді. Безпрограшна серія Рогави триває 11 поєдинків.

Нагадаємо, що у першому раунді турніру перемогу також здобув Данило Лозан. Українець одноголосним рішенням суддів переміг узбека Камронбека Ешматова.