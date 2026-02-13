"Нічого страшного немає": МОК дозволив використовувати російський прапор на шоломі сноубордиста

Міжнародний олімпійський комітет не виявив порушень у діях італійського сноубордиста Роланда Фішналлера. Спортсмен одягнув під час змагань шолом, на якому був російський прапор.

Фішналлер виступив у кваліфікації з паралельного гігантського слалому на Олімпіаді із шоломом, на якому були зображені прапори кількох країн, серед яких – і російський триколор. Як повідомляє ТАСС, очільниця МОК Кірсті Ковентрі не побачила в цьому порушень.

Яка пояснили це у МОК?

За словами директора з комунікацій МОК Марка Адамса, у спортсмена був лише маленький прапор на шоломі ззаду.

Тут порушення немає. Це не російський прапор, а просто прапори тих країн, де він брав участь. Нічого страшного в цьому немає,

– додала Кірсті Ковентрі.

Реакція сноубордиста

Для Роланда Фішналлера це сьома Олімпіада. Він брав участь у Іграх в Нагано, Солт-Лейк-Сіті, Турині, Ванкувері, Сочі, Пхьончхані, Пекіні та Мілані.

У коментарі російському виданню Спорт-Експрес Фішналлер заявив, що жодного політичного підтексту шолом не має.

Це моя робота, в яку я вклав багато, так само як і моя дружина, мої діти. Щоб брати участь у такій великій кількості Олімпіад довелося піти на певні жертви. І це в мене ніхто не забере. Я пишаюся, що виступав у Сочі. То була фантастична Олімпіада. Саме тому на моєму шоломі поряд розташовуються прапори США, Канади, Китаю, Кореї, Італії, Японії та Росії. Сенс лише в цьому,

– додав сноубордист.

Непослідовність МОК та заборона шоломів українських спортсменів