"Нічого страшного немає": МОК дозволив використовувати російський прапор на шоломі сноубордиста
- МОК дозволив італійському сноубордисту Роланду Фішналлеру використовувати шолом з російським прапором, не вважаючи це порушенням.
- Українським спортсменам, зокрема Катерині Коцар та Олегу Гандею, заборонили використовувати шоломи з політичними гаслами на Олімпіаді-2026.
Міжнародний олімпійський комітет не виявив порушень у діях італійського сноубордиста Роланда Фішналлера. Спортсмен одягнув під час змагань шолом, на якому був російський прапор.
Фішналлер виступив у кваліфікації з паралельного гігантського слалому на Олімпіаді із шоломом, на якому були зображені прапори кількох країн, серед яких – і російський триколор. Як повідомляє ТАСС, очільниця МОК Кірсті Ковентрі не побачила в цьому порушень.
Яка пояснили це у МОК?
За словами директора з комунікацій МОК Марка Адамса, у спортсмена був лише маленький прапор на шоломі ззаду.
Тут порушення немає. Це не російський прапор, а просто прапори тих країн, де він брав участь. Нічого страшного в цьому немає,
– додала Кірсті Ковентрі.
Реакція сноубордиста
Для Роланда Фішналлера це сьома Олімпіада. Він брав участь у Іграх в Нагано, Солт-Лейк-Сіті, Турині, Ванкувері, Сочі, Пхьончхані, Пекіні та Мілані.
У коментарі російському виданню Спорт-Експрес Фішналлер заявив, що жодного політичного підтексту шолом не має.
Це моя робота, в яку я вклав багато, так само як і моя дружина, мої діти. Щоб брати участь у такій великій кількості Олімпіад довелося піти на певні жертви. І це в мене ніхто не забере. Я пишаюся, що виступав у Сочі. То була фантастична Олімпіада. Саме тому на моєму шоломі поряд розташовуються прапори США, Канади, Китаю, Кореї, Італії, Японії та Росії. Сенс лише в цьому,
– додав сноубордист.
Непослідовність МОК та заборона шоломів українських спортсменів
- Скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії були присутні багато російських прапорів, і МОК не застосував санкції за порушення правил. А проти "шолому пам'яті" відповідні санкції були.
- Раніше МОК заборонив українській фристайлістці Катерині Коцар виступати на Олімпіаді-2026 з шоломом, що має напис "Be brave like Ukrainians", через визнання його політичною агітацією.
- Українському шортрекісту Олегу Гандею теж заборонили використовувати шолом із цитатою Ліни Костенко на Олімпіаді-2026 через те, що слова визнали політичним гаслом.