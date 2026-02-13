Фишналлер выступил в квалификации по параллельному гигантскому слалому на Олимпиаде со шлемом, на котором были изображены флаги нескольких стран, среди которых – и российский триколор. Как сообщает ТАСС, глава МОК Кирсти Ковентри не увидела в этом нарушений.
Как объяснили это в МОК?
По словам директора по коммуникациям МОК Марка Адамса, у спортсмена был только маленький флаг на шлеме сзади.
Здесь нарушения нет. Это не российский флаг, а просто флаги тех стран, где он участвовал. Ничего страшного в этом нет,
– добавила Кирсти Ковентри.
Реакция сноубордиста
Для Роланда Фишналлера это седьмая Олимпиада. Он участвовал в Играх в Нагано, Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере, Сочи, Пхенчхане, Пекине и Милане.
В комментарии российскому изданию Спорт-Экспресс Фишналлер заявил, что никакого политического подтекста шлем не имеет.
Это моя работа, в которую я вложил много, так же как и моя жена, мои дети. Чтобы участвовать в таком большом количестве Олимпиад пришлось пойти на определенные жертвы. И это у меня никто не заберет. Я горжусь, что выступал в Сочи. Это была фантастическая Олимпиада. Именно поэтому на моем шлеме рядом располагаются флаги США, Канады, Китая, Кореи, Италии, Японии и России. Смысл только в этом,
– добавил сноубордист.
Непоследовательность МОК и запрет шлемов украинских спортсменов
- Скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии присутствовало много российских флагов, и МОК не применил санкции за нарушение правил. А против "шлема памяти" соответствующие санкции были.
- Ранее МОК запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар выступать на Олимпиаде-2026 со шлемом, с надписью "Be brave like Ukrainians", из-за признания его политической агитацией.
- Украинскому шортрекисту Олегу Гандею тоже запретили использовать шлем с цитатой Лины Костенко на Олимпиаде-2026 из-за того, что слова признали политическим лозунгом.