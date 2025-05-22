Українські тенісистки дізналися перших суперниць на Ролан Гаррос-2025

Уже 25 травня стартує другий "мейджор" 2025 року. На паризьких кортах відбудеться легендарний Ролан Гаррос, який триватиме до 7 червня.

У Відкритому чемпіонаті Франції вже гарантовано зіграють чотири українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна. До них можуть доєднатися Анастасія Соболєва та Юлія Стародубцева, які дійшли до фінального раунду кваліфікації.

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Результат жеребкування

Напередодні відбулося жеребкування основної сітки Ролан Гаррос-2025, повідомляє 24 Канал. У першому колі найскладніша суперниця дісталася Ангеліні Калініній.

Уродженка Нової Каховки зіграє проти вірменської тенісистки Еліни Аванесян. Це буде друге очне протистояння між тенісистками й наразі перевагу в їх історії зустрічей має ексросіянка, яка нині є 40-ю ракеткою світу.

Еліна Світоліна розпочне свій шлях на турнірі матчем з турецькою тенісисткою Зейнеп Сонмез (WTA: 76). Раніше вони не зустрічалися на корті.

22-річна Марта Костюк ушосте поспіль виступить в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції. Наразі невідомо, хто протистоятиме другій ракетці України – вона зіграє з однією з тенісисток, яка подолає кваліфікацію. У другому ж колі змагань потенційною суперницею киянки стане переможниця матчу Жаклін Крістіан – Кімберлі Біррелл.

Даяна Ястремська в першому колі Ролан Гаррос протистоятиме володарці вайлд-кард Дестані Аяві з Австралії (WTA: 157). До цього вони також не перетиналися на корті.

До слова. Чинною чемпіонкою Ролан Гаррос є Іга Швьонтек. Минулого року вона у фіналі розгромила Жасмін Паоліні з рахунком 6:2, 6:1.

Зазначимо, що Анастасія Соболєва та Юлія Стародубцева свої фінальні зустрічі у кваліфікації проведуть 23 травня. Їх суперницями стануть Франческа Джонс і Сара Бейлек відповідно.