Анастасія Соболєва – Франческа Джонс 2:1 (6:0, 0:6, 6:2)

У кваліфікаційному турнірі Відкритого чемпіонату Франції взяли участь три українки: Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Анастасія Соболєва. Проте пробитися в основу вдалося одній з них, пише 24 Канал.

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Визначилася п'ята українка на Ролан Гаррос

Першою припинила боротьбу Дарія Снігур. У другому раунді вона поступилася аргентинці Солані Сьєррі. До фіналу кваліфікації пробилися Стародубцева та Соболєва. На жаль, Юлія зазнала поразки в матчі проти чешки Сари Бейлек та залишила турнір.

У вирішальному матчі Соболєва зустрічалася з британкою Франческою Джонс, яка займає 113 місце в рейтингу WTA. У першій партії Анастасія забрала усі шість геймів, залишивши фаворитку з бубликом. Однак у другому сеті британка взяла реванш з аналогічним рахунком – 6:0.

У вирішальній партії Соболєва все ж дотиснула суперницю, здобувши переконливу перемогу – 6:2. Під час матчу українка реалізувала сім брек-поїнтів та програла п'ять геймів на своїй подачі.

Довідка. У першому раунді кваліфікації Соболєва обіграла британку Гарріет Дарт, а в другому француженку Жулі Белгравер.

Таким чином, Соболєва вперше у своїй кар'єрі виступить в основі "мейджора". Раніше 21-річна тенісистка зупинялася на стадії кваліфікації. У рейтингу WTA Анастасія займає 230 місце.

Соболєва стала п'ятою українкою в основі Ролан Гаррос. Раніше свою участь гарантували Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.