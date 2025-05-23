Анастасия Соболева – Франческа Джонс 2:1 (6:0, 0:6, 6:2)

В квалификационном турнире Открытого чемпионата Франции приняли участие три украинки: Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Анастасия Соболева. Однако пробиться в основу удалось одной из них, пишет 24 Канал.

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Определилась пятая украинка на Ролан Гаррос

Первой прекратила борьбу Дарья Снигур. Во втором раунде она уступила аргентинке Солане Сьерри. В финал квалификации пробились Стародубцева и Соболева. К сожалению, Юлия потерпела поражение в матче против чешки Сары Бейлек и покинула турнир.

В решающем матче Соболева встречалась с британкой Франческой Джонс, которая занимает 113 место в рейтинге WTA. В первой партии Анастасия забрала все шесть геймов, оставив фаворитку с бубликом. Однако во втором сете британка взяла реванш с аналогичным счетом – 6:0.

В решающей партии Соболева все же дожала соперницу, одержав убедительную победу – 6:2. Во время матча украинка реализовала семь брек-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче.

Справка. В первом раунде квалификации Соболева обыграла британку Гарриет Дарт, а во втором француженку Жюли Белгравер.

Таким образом, Соболева впервые в своей карьере выступит в основе "мэйджора". Ранее 21-летняя теннисистка останавливалась на стадии квалификации. В рейтинге WTA Анастасия занимает 230 место.

Соболева стала пятой украинкой в основе Ролан Гаррос. Ранее свое участие гарантировали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.