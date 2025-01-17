Наближаються до єврокубків: Артем Довбик допоміг Ромі здолати команду українця в Серії А

Римський клуб потроху покращує своє важке становище в чемпіонаті Італії. Підопічні Клаудіо Раньєрі на класі здолали середняка таблиці Дженоа.

Рома – Дженоа 3:1

Голи: Довбик, 25, Ель-Шаараві, 60, Леалі, 73 (автогол) – Мазіні, 33.

В чемпіонаті Італії 2024-2025 стартував 21 тур Серії А. На п'ятницю, 17 січня, була винесена зустріч за участі Роми, яка приймала Дженоа, повідомляє 24 Канал.

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Рома вирівнює становище

У цій грі могло статися дербі українців, адже за обидві команди виступають гравці нашої збірної. Втім Руслан Маліновський вже кілька місяців заліковує перелом та нескоро повернеться на поле.

Натомість Артем Довбик вже традиційно вийшов в основі "вовків". Через провальний старт сезону Ромі треба було будь-що перемагати генуезців. Господарі взялись за справу вже у першому таймі.

Відкрити рахунок на 25 хвилині вдалось як раз Довбику. Після навісу від Салемакерса Пеллегріні впритул пробив у руки кіперу. Українець же опинився першим на добиванні та оформив свій сьомий гол в Серії А.

Зрештою на перерву команди пішли за рівного рахунку. Після подачі з кутового точним ударом за Дженоа відзначився Мазіні. Але Рома таки взяла своє після перерви.

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Римлян вперед вивів Ель-Шаараві, якому вдався класний удар з лінії майданчика. А добив генуезців свій же гравець Леалі, який невдало підставився під м'яч у власному майданчику та записав на свій рахунок автогол.

Довбик же провів на полі 85 хвилин та окрім забитого голу особливо нічим не відзначився. Перемога дозволила Ромі піднятися на 9 місце та скоротити відставання від єврокубкової зони до п'яти балів.

Відеоогляд матчу Рома – Дженоа