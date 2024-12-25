Рома планує підписати нового форварда із Наполі, а саме Джакомо Распадорі. Італієць зацікавив також туринський Ювентус та Аталанту, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Читайте також Ліверпуль поклав око на футболіста збірної України: вихованець Динамо може підсилити лідера АПЛ

Распадорі хоче змінити клуб

Рома запросила у Наполі інформацію щодо італійського нападника Джакомо Распадорі. 24-річний форвард не проти змінити клуб, аби отримувати більше ігрової практики.

Цього сезону Распадорі зіграв 481 хвилину в 11 матчах у складі неаполітанців. За цей час форвард зміг відзначитись лише однією результативною передачею.

Довідка. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Джакомо Распадорі складає 15 мільйонів євро. Контракт італійця з Наполі спливає влітку 2028 року.

Для 24-річного гравця цей сезон став другим у складі Наполі. Він приєднався до "партенопійців" у 2023 році за 27 мільйонів євро, які вони заплатили Сассуоло.