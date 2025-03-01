Рома не програє в Серії А більше двох місяців: чи зможе Довбик засмутити чемпіона світу

Римська команда починає виходити із кризи після провального старту. Черговою сходинкою для повернення в єврокубки може стати перемога над Комо.

Цими вихідними в чемпіонаті Італії 2024-2025 проходять матчі 27 туру Серії А. На неділю винесена гра за участю Роми, яка прийматиме Комо, повідомляє 24 Канал. Початок – о 19:00 за київським часом.

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Вдала серія Роми

Римляни демонструють не надто впевнену гру цього сезону. На старті кампанії "вовки" опустились в нижню частину турнірної таблиці, але з приходом Клаудіо Раньєрі ситуація покращується.

Рома виграла п'ять з шести останніх зустрічей у Серії А, а також зіграла внічию з Наполі. Востаннє столична команда програвала аж в середині грудня і, що цікаво, від Комо.

Тепер же римляни прийматимуть команду Фабрегаса на своєму полі. У минулому турі Комо сенсаційно перемогло Наполі, після чого закріпилось на 13 місці. Рома ж наразі дев'ята, відстань від єврокубкової зони становить п'ять балів.

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У звітному матчі Рома буде фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на тріумф господарів становить 1,94, тоді як Комо – 4,10. Нічия ж оцінюється у 3,55. При цьому у зустрічі очікується небагато голів.

На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,01, тоді як на ТМ2,5 – 1,85. Головною ударною силою Роми цього сезону є Артем Довбик, який перебрався влітку з Жирони за 30 мільйонів євро. Цього сезону форвард оформив уже 13 голів та два асисти у 33-х матчах.

Але останнім часом Артем переживає проблеми зі здоров'ям та не завжди потрапляє в основу "вовків". Тим не менше, саме Довбика вважають головним фаворитом на забитий м'яч. Коефіцієнт – 2,20.