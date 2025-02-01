Артем Довбик спробує зупинити лідера Серії А: чого чекати від матчу Рома – Наполі

Український форвард є головною надією Роми на порятунок сезону. Наступним суперником "вовків" стане Наполі, який не помічає опонентів у чемпіонаті Італії.

В чемпіонаті Італії 2024-2025 цими вихідними проходять матчі 23 туру Серії А. На вечір неділі, 2 лютого, винесена гра за участі лідера таблиці Наполі, який поїде в гості до Роми, повідомляє 24 Канал.

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Наполі не зупинити

Команда Антоніо Конте набрала неймовірну ходу взимку та виграла вже сьомий матч поспіль. Це дозволяє "партенопеям" посідати перше місце в чемпіонаті, хоча Інтер має два матчі в запасі та шість очок відставання.

Розвинути успіх неаполітанці спробують на полі Роми, яка цього сезону частіше розчаровує. "Вовки" вже змінили двох тренерів, але ніяк не можуть вибратися з середини таблиці.

Правда, в останніх іграх підопічні Раньєрі частіше тішили, остання поразка в Серії А була ще в середині грудня. Перед звітним матчем Рома посідає дев'яте місце. Головною ударною силою римлян є Артем Довбик, який забив вже 12 голів цього сезону.

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У звітному ж матчі Рома буде андердогом. Її перемога оцінюється у 3,10, тоді як успіх Наполі – у 2,45. Ймовірність нічиєї становить 3,20. При цьому експерти не очікують на велику кількість голів.

Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 2,11, тоді як ТМ2,5 – 1,78. Найбільш ймовірними авторами голу є Ромелу Лукаку з Наполі та Артем Довбик з Роми. Їх точні удари оцінені коефіцієнтом 2,50.

Останнім часом римляни не надто вдало грають проти Наполі. У десяти останніх очних битвах "партенопеї" виграли 6 разів, тоді як "вовки" – лише одного разу. Ще три зустрічі завершились внічию.