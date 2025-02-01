В чемпионате Италии 2024-2025 в эти выходные проходят матчи 23 тура Серии А. На вечер воскресенья, 2 февраля, вынесена игра с участием лидера таблицы Наполи, который поедет в гости к Роме, сообщает 24 Канал.

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Наполи не остановить

Команда Антонио Конте набрала невероятный ход зимой и выиграла уже седьмой матч подряд. Это позволяет "партенопеям" занимать первое место в чемпионате, хотя Интер имеет два матча в запасе и шесть очков отставания.

Развить успех неаполитанцы попытаются на поле Ромы, которая в этом сезоне чаще разочаровывает. "Волки" уже сменили двух тренеров, но никак не могут выбраться из середины таблицы.

Правда, в последних играх подопечные Раньери чаще радовали, последнее поражение в Серии А было еще в середине декабря. Перед отчетным матчем Рома занимает девятое место. Главной ударной силой римлян является Артем Довбик, который забил уже 12 голов в этом сезоне.

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В отчетном же матче Рома будет андердогом. Ее победа оценивается в 3,10, тогда как успех Наполи – в 2,45. Вероятность ничьей составляет 3,20. При этом эксперты не ожидают большого количества голов.

Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 2,11, тогда как ТМ2,5 – 1,78. Наиболее вероятными авторами гола являются Ромелу Лукаку из Наполи и Артем Довбик из Ромы. Их точные удары оценены коэффициентом 2,50.

В последнее время римляне не слишком удачно играют против Наполи. В десяти последних очных битвах "партенопеи" выиграли 6 раз, тогда как "волки" – лишь однажды. Еще три встречи завершились вничью.