Довбик залишиться без єврокубків: УЄФА може накласти санкції на Рому

Італійська Рома під загрозою серйозного покарання. Клуб, де грає Артем Довбик, може залишитись без можливості підписувати нових гравців.

УЄФА розглядає накладення трансферного бану на римський колектив. Проте "вовки" мають можливість уникнути покарання, якщо виконають певні умови, повідомляє 24 канал із посиланням на Calcio e Finanza.

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Що загрожує Ромі

Рома знаходиться під загрозою трансферного бану від УЄФА. "Вовки" можуть уникнути санкцій до 30 червня, коли завершується черговий фінансовий рік.

Керівництво столичної Роми має до цього часу знайти чималі кошти, аби розв'язати цю проблему та не отримати трансферний бан від УЄФА. Сума складає 13 мільйонів євро чистого прибутку.

Щоб отримати потрібні 13 мільйонів євро Рома у терміновому порядку має продати декількох гравців. Скоріш за все, це Леандро Паредес, яким цікавиться Бока Хуніор, або Анхеліньо, якого хоче отримати саудівській Аль-Хіляль.

Якщо Рома не вирішить це питання, тоді клуб очікують серйозні проблеми. "Вовки" можуть отримати трансферний бан або взагалі виключення з учасників єврокубків на сезон 2025/2026.

До слова. Рома за підсумками сезону 2024/2025 посіла 5 місце у турнірній таблиці Серії А. Таким чином "вовки" отримали право зіграти в наступному сезоні в основній сітці Ліги Європи.

Раніше повідомляли, що Артем Довбик може покинути Рому через рішення нового головного тренера. Джан П'єро Гасперіні планує велику перебудову у клубі зі столиці Італії.