На початку червня римський колектив очолив Джан П'єро Гасперіні. Він планує перебудову складу, яка торкнеться й лінії атаки, повідомляє 24 Канал із посиланням на RomaPress.

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Довбик опинився під загрозою трансферу

Зокрема, Рома планує попрощатися з одним із центральних нападників під час літнього трансферного вікна. Під загрозою відходу опинилися Артем Довбик і Теммі Абрахам.

Обидва гравці не переконали італійського наставника своїми виступами в попередній кампанії. Тому наразі їх одночасне перебування в команді є неможливим не тільки через ігрові, а й економічні причини.

За інформацією італійської преси, перед новим тренером стоїть непростий вибір – він давно хотів попрацювати з англійцем, але профіль українського форварда краще підходить під ігровий стиль Гасперіні. Тому досвідчений фахівець планує оцінити у тренувальному процесі цих футболістів, після чого ухвалить остаточне рішення.

До слова. В сезоні-2024/2025 Артем Довбик провів 45 матчів на клубному рівні, у яких забив 17 голів та віддав чотири асисти. Теммі Абрахам зіграв таку ж кількість поєдинків в оренді у складі Мілана – десять забитих м'ячів і сім результативних передач.

Нагадаємо, що раніше український форвард пояснив, чому в Серії А забивати голи набагато важче, ніж у Ла Лізі.