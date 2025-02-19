"Настав час Довбика": в Італії сподіваються на українця в надважливій грі для Роми

У четвер, 20 лютого, відбудуться матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. В одному з них Рома вдома прийматиме Порту.

У першому поєдинку команди не визначити сильнішого, зігравши внічию з рахунком 1:1. Тож доля протистояння буде вирішуватися у Римі.

Читайте також Сейв Трубіна претендує на звання найкращого в ігровому дні ЛЧ: відео з ефектною добіркою

Довбик має зробити різницю

Напередодні цього матчу італійське видання Voce Giallorossa опублікувало матеріал, у якому журналісти відзначили важливість майбутньої гри для "вовків", інформує 24 Канал. На їх думку, вона буде вирішувати долю всього сезону:

Досі ми сміялися та жартували, але в четвер потрібно бути максимально серйозними. Доля сезону вирішиться саме цього дня. Або ми рухаємося далі, або на нас чекає довга пауза у єврокубках. У наступній кампанії клуб майже не має шансів пробитися до Ліги Європи через чемпіонат. Щоб надати сенсу цьому сезону банда Раньєрі повинна нокаутувати Порту та продовжити свою європейську подорож.

Особливу увагу вони приділили грі українського форварда Артема Довбика. Саме його виступ, на думку журналістів, може мати вирішальне значення.

"Чудова гра кожного буде важливою, але ключову роль зіграє форвард, від якого чекатимуть на вирішальні удари. Попри наявність Дібали, цього разу буде потрібна допомога Довбика. Деякі його критикують, інші захищають, але не можна забути про важкий сезон Роми, який впливає на результативність українця.

Раньєрі кілька разів казав, що команда має навчитися допомагати форварду та доставляти м'ячі. Успішна гра Довбика в четвер переконала б скептиків і надала самому гравцю імпульс, необхідний для останньої частини сезону. Великим командам завжди потрібен великий бомбардир. Настав час Довбика", – йдеться в матеріалі.

До слова. На минулих вихідних українець вперше в сезоні провів усю гру на лаві запасних. На думку італійських експертів, йому дали час для відпочинку, щоб бути максимально готовим до матчу з Порту.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик провів за Рому 33 поєдинки. У них він записав собі в актив 13 голів і 4 асисти.