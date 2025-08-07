Артем нещодавно відновився від травми, але влітку не вражає своїми виступами. Є ймовірність, що Гасперіні посадить українця на лаву запасних.

Італійська Рома продовжує підготовку до сезону 2025-2026. Влітку команду очолив новий тренер Джан П'єро Гасперіні, після чого під питанням опинились перспективи Артема Довбика, повідомляє 24 Канал.

До теми Титуловані італійські клуби планують купити лідера збірної України

Як зіграв Довбик?

У середу, 6 серпня, "вовки" провели товариський матч в Англії проти Астон Вілли. Він виявився провальним для італійського клубу, підопічні Гасперіні програли із рахунком 0:4.

Точними ударами відзначились Буендіа, Ремзі, Воткінс та Мален. Особливо прикро, що цей матч повністю відіграв Артем Довбик та вкрай не вразив своїм виступом.

За всю гру українець не завдав жодного удару в площину воріт Мартінеса та Бізота. Через це Артем отримав солідну порцію критики від італійського журналіста Луїджі Феррайоло.

Судячи з того, що Довбик нам показав... Чесно кажучи, кожна його гра – це кричуща ганьба. Він так і не продемонстрував свої справжні якості. Він не є швидким, не стрибає надто високо, не заводить команду, не робить ривків. Думаю, Гасперіні був розчарований його грою. Втім навряд чи він піде. Фінансові та економічні обставини впливають,

– заявив Феррайоло в ефірі Radio Pomeriggio.

Читайте також "Це вже проблема": головний тренер Роми висловився про слабкі сторони Довбика

Зазначимо, що нещодавно "вовки" підписали конкурента для Довбика. На правах оренди з Брайтона в римський клуб перейшов Еван Фергюсон. Також Рома цікавиться гравцем Шахтаря.

Минулого сезону римляни під керівництвом Клаудіо Раньєрі посіли 5 місце в Серії А та здобули путівку в Лігу Європи. Артем Довбик став головним бомбардиром команди, оформивши 17 голів