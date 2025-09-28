Довбика прорвало: українець забив перший гол у сезоні та допоміг Ромі здобути перемогу
- Артем Довбик забив свій перший гол у сезоні за Рому в матчі проти Верони, допомігши команді здобути перемогу 2:0.
- У нинішньому сезоні Довбик зіграв 5 матчів за Рому, забивши 1 гол, а Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.
Римська Рома у 5-му турі італійської Серії А зустрічалася з Вероною. Одним з героїв поєдинку став український форвард "вовків" Артем Довбик.
Поєдинок 5-го туру Серії А Рома – Верона відбувся у неділю, 28 вересня. Головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні вперше довірив місце у стартовому складі Артему Довбику, пише 24 Канал.
Як Довбик забив перший гол в сезоні?
Вже в дебюті матчу Артем Довбик відкрив лік власним голам у сезоні. Українець ударом головою замкнув навіс від партнера по команді Зекі Челіка. Відзначимо майстерність форварда, який пробив із незручного становища в оточенні гравців Верони.
Відео голу Довбика
На 60-й хвилині зустрічі Гасперіні посадив на лаву запасних Довбика, випустивши на поле основного форварда Роми в цьому сезоні Евана Фергюсона.
За 11 хвилин до завершення матчу Матіас Суле зіграв на добиванні, встановивши остаточний рахунок. Рома здобула четверту перемогу в чемпіонаті та вийшла на друге місце в таблиці.
Рома – Верона 2:0
Голи: Довбик, 7, Суле, 79
Яка статистика Довбика у Ромі?
Нагадаємо, що новий сезон Артем Довбик у Ромі розпочав зі статусу запасного форварда. Гасперіні переважно випускав українця на заміну. Лише в 1-му турі Ліги Європи нападник вийшов у основі, але не відзначився результативними діями.
Загалом у нинішньому сезоні Довбик зіграв за Рому 5 матчів та відзначився одним голом.
У сезоні 2024/25 українець став найкращим бомбардиром римлян, забивши 17 голів у 45 матчах.
Раніше повідомлялося, що взимку Артем може повернутися в Іспанію. Портал Transfermarkt оцінює вартість Довбика у 30 мільйонів євро.