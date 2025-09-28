Римська Рома у 5-му турі італійської Серії А зустрічалася з Вероною. Одним з героїв поєдинку став український форвард "вовків" Артем Довбик.

Поєдинок 5-го туру Серії А Рома – Верона відбувся у неділю, 28 вересня. Головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні вперше довірив місце у стартовому складі Артему Довбику, пише 24 Канал.

Як Довбик забив перший гол в сезоні?

Вже в дебюті матчу Артем Довбик відкрив лік власним голам у сезоні. Українець ударом головою замкнув навіс від партнера по команді Зекі Челіка. Відзначимо майстерність форварда, який пробив із незручного становища в оточенні гравців Верони.

Відео голу Довбика

На 60-й хвилині зустрічі Гасперіні посадив на лаву запасних Довбика, випустивши на поле основного форварда Роми в цьому сезоні Евана Фергюсона.

За 11 хвилин до завершення матчу Матіас Суле зіграв на добиванні, встановивши остаточний рахунок. Рома здобула четверту перемогу в чемпіонаті та вийшла на друге місце в таблиці.

Рома – Верона 2:0

Голи: Довбик, 7, Суле, 79

Яка статистика Довбика у Ромі?