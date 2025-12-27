Абрамович не планує без бою віддавати Україні гроші отримані за продаж Челсі

Британський уряд зобов'язав Романа Абрамовича віддати Україні кошти отримані від продажу Челсі. Проте російський олігарх не збирається виконувати свої попередні зобов'язання.

Колишній власник лондонського Челсі Роман Абрамович залучив потужну команду юристів для захисту власних інтересів. На кону заморожені активи олігарха на суму 5,3 мільярда фунтів стерлінгів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Читайте також Шевченко висловив чітку позицію щодо заморожених коштів Абрамовича від продажу Челсі

Як Абрамович намагається загальмувати передачу коштів Україні?

Інтереси російського олігарха в суді представлятиме Ерік Гершман. Він був старшим юридичним радником Дональда Трампа під час першого президентського терміну.

Загалом до захисту активів Абрамовича залучені п'ять юристів. Вони заявляють, що 1,4 мільярда із 2,35 мільярда отриманих від продажу Челсі не можуть бути передані благодійному фонду на підтримку України. Вони наголошують на тому, що уряд Джерсі веде розслідування та судові дії стосовно активів, а тому їх не можна нікуди перераховувати.

Довідка. Зазначимо, що кошти російського олігарха були заморожені урядом Джерсі у 2022 році. З того часу триває розслідування щодо джерел їхнього походження.

Який ультиматум Абрамовичу постала Британія?