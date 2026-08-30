Було лише 33 роки: на війні загинув чемпіон України з велоспорту

На війні загинув 33-річний Роман Бузіле – багаторазовий чемпіон України з велоспорту та захисник із 80-ї бригади. За роки спортивної кар'єри він здобув чимало нагород на національному та міжнародному рівнях.

Уродженець Харкова присвятив спорту значну частину свого життя та представляв Україну на міжнародних змаганнях. Після початку повномасштабного вторгнення спортсмен змінив спортивну форму на військову й вирушив захищати державу, повідомляє Харківська державна академія фізичної культури.

Роман Бузіле був успішним велогонщиком

Роман Бузіле був багаторазовим чемпіоном і призером чемпіонатів України з шосейного велоспорту в різних вікових категоріях. Також він перемагав і ставав призером міжнародних змагань.

Окрім цього, спортсмен представляв Україну на чемпіонатах світу та Європи серед юніорів. Згодом він здобув освіту у Харківській державній академії фізичної культури.

У спорті Бузіле завжди прагнув до перемоги та гідно представляв Україну. Проте після початку повномасштабної війни перед ним постав значно важливіший виклик.

Захищав Україну у складі 80-ї бригади

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Роман без вагань став на захист своєї країни та приєднався до лав Збройних сил України.

Воїн служив у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. На передовій він разом із побратимами захищав територіальну цілісність і незалежність України.

Цього тижня Героя провели в останню путь у його рідному Харкові – місті, де він народився, зробив перші кроки у спорті та розпочав свій шлях.