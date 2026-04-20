Навіть не гросмейстер: 17-річний українець встановив фантастичний рекорд на чемпіонаті Європи
Український шахіст Роман Дегтярьов став автором головної сенсації року, здобувши перемогу на чемпіонаті Європи у польському Катовіце. Серед 500 учасників наш співвітчизник виявився найкращим, хоча мав аж 126-ий стартовий рейтинг.
Унікальність досягнення Дегтярьова полягає у тому, що він навіть не отримав від Міжнародної шахової федерації FIDE звання гросмейстера. Як пише Суспільне Спорт, це перший випадок в історії, коли чемпіоном Європи стає шахіст без найвищого розряду.
Як українець Дегтярьов провів чемпіонат Європи з шахів?
Міжнародний майстер почав турнір дуже впевнено з трьох поспіль перемог, після чого поділив очки з азербайджанцем Ніджатом Абасовим.
У п'ятому раунді Дегтярьов зазнав єдиної поразки на чемпіонаті у партії проти представника Туреччини Ішика Джана.
Але ця невдача лише додала наснаги українцю: чотири перемоги у наступних п'яти партіях робили його перед останнім туром одним із головних фаворитів.
Зрештою Роман набрав 9 очок і випередив усіх переслідувачів мінімум на 0,5 бала. Це означало, що шахіст, умовно "посіяний" аж у другій сотні, забрав собі золото чемпіонату Європи.
Які досягнення до цього були у Дегтярьова?
- За даними FIDE, Дегтярьов з рейтингом ELO 2452 посідає 992-е місце у світі серед активних гравців. В Україні він має 42-ий результат.
- Попри це, у 2024 році міжнародний майстер став чемпіоном України, набравши 7,5 очок з 9 можливих, а через рік став другим на українській першості.
- Завдяки перемозі на чемпіонаті Європи українець отримав нагоду потрапити на Кубок світу FIDE і потенційно боротися за вихід у наступний Турнір претендентів, переможець якого боротиметься за світову шахову корону.