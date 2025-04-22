Грузинський боєць UFC став свідком російської атаки на Одесу

Грузинський боєць UFC Роман Долідзе став жертвою російської атаки на Одесу. Він висловився щодо дій російських військових.

У ніч на 22 квітня росіяни масово атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, навчальні заклади та транспортні засоби.

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Грузин пережив атаку

Про черговий російський обстріл спортсмен висловився у себе в соцмережах, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Романа Долідзе.

"Я часто приїжджаю в Україну, мене багато що пов’язує з Одесою. Тут я почав вчитися, займатися єдиноборствами, тут я відбувся як професійний боєць. До сих пір у мене залишилося багато друзів. Сьогодні Одесу бомбили особливо сильно (з того, що я бачив) – я бачив багато вибухів прямо зі свого вікна. Це має закінчитися. Усім миру і добра", – написав Роман Долідзе.

Відзначимо, що Роман ставав шестиразовим чемпіоном України з грепплінгу. З 2016 року грузин почав виступати в MMA.