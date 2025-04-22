Грузинський боєць UFC став свідком російської атаки на Одесу
- Грузинський боєць UFC Роман Долідзе став свідком російської атаки на Одесу, під час якої було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
- Долідзе висловився у соцмережах про атаку, зазначивши, що Одеса для нього особливо важлива через навчання та кар'єру, які розпочалися там.
Грузинський боєць UFC Роман Долідзе став жертвою російської атаки на Одесу. Він висловився щодо дій російських військових.
У ніч на 22 квітня росіяни масово атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, навчальні заклади та транспортні засоби.
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Грузин пережив атаку
Про черговий російський обстріл спортсмен висловився у себе в соцмережах, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Романа Долідзе.
"Я часто приїжджаю в Україну, мене багато що пов’язує з Одесою. Тут я почав вчитися, займатися єдиноборствами, тут я відбувся як професійний боєць. До сих пір у мене залишилося багато друзів. Сьогодні Одесу бомбили особливо сильно (з того, що я бачив) – я бачив багато вибухів прямо зі свого вікна. Це має закінчитися. Усім миру і добра", – написав Роман Долідзе.
Відзначимо, що Роман ставав шестиразовим чемпіоном України з грепплінгу. З 2016 року грузин почав виступати в MMA.