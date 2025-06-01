Роман із росіянкою, медаль ЛК і нова автівка: де зараз Михайло Мудрик, якого спіймали на допінгу

У середині грудня 2024 року український футбол сколихнула шокуюча звістка – Михайло Мудрик провалив допінг-тест. Відтоді український гравець відсторонений не лише від футболу, а й від своєї нинішньої команди Челсі Лондон.

24 Канал пригадує епопею із допінговим провалом українського футболіста та розповідає, де зараз перебуває Михайло Мудрик. Проба А виявила у крові гравця збірної України та Челсі мельдоній. Ця речовина заборонена ВАДА із 2016-го року.

Цікаво Хто з українських футболістів заробляє найбільше за кордоном

Допінговий скандал із Михайлом Мудриком

Була інформація, що позитивний допінговий тест Мудрик здав після виступів за збірну Україну з футболу, яка у листопаді зіграла у Лізі націй. Після чого повинна була відкритись проба В. Однак станом на середину червня 2025-го року нічого невідомо про відкриття та результат другої проби.

Довідка. Мельдоній використовується для лікування серцевих патологій. Спортсмени можуть ризикувати вживанням забороненого препарату заради зміцнення витривалості. Також мельдоній допомагає швидкому відновлюванню після фізичних навантажень.

Максимальна дискваліфікація Мудрика може складати 4-річний термін, якщо проба В буде позитивною, який можуть скоротити вдвічі. Михайло не став багато пояснювати, як заборонена речовина потрапила в його організм. Футболіст виклав публікацію із поясненням у своєму профілі в інстаграмі. Це наразі останній пост вінгера у цій соцмережі.

Я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин й не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю зі своєю командою, аби розслідувати, яким чином це могло статися. Я знаю, що не робив нічого неправильного, і сподіваюся скоро повернутися на поле. Наразі не можу сказати більше через конфіденційність процесу,

– написав Михайло.

Відтоді Мудрик відсторонений від футболу та перебування із командою. Попри це українець продовжує жити у режимі професійного футболіста. Повідомлялось, що Михайло отримав індивідуальну програму, за якою працює до сьогодні.

Мудрик пройшов детектор брехні: заява гендиректора Шахтаря

У квітні поточного року генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів, що підтримує зв'язок із ексгравцем "гірників". За словами Палкіна, адвокати Мудрика організували гравцю тест на детекторі брехні, який Михайло пройшов.

Результат цього тест буде долучений до списку доказів, які б підтверджували невинність Михайла. Представник керівництва Шахтаря запевнив, що у квітні 2025-го року не було результату проби В.

Такий перебіг подій негативно впливає на донецький клуб. Нагадаємо, що Челсі заплатило за Мудрика 100 мільйонів, серед яких 30 мільйонів були у вигляді бонусів. Вони залежать від виступів Михайла за лондонський колектив. Через допінг Мудрик не грає у Челсі, тому "гірники" можуть втратити цю колосальну суму.

Російську модель звинувачували в отруєнні українського футболіста

Свого часу Михайлу Мудрику приписували роман із російською моделлю Варварою Грачовою. Такий вибір футболіста Челсі не оцінили його українські фани. Адже вінгер збірної розпочав стосунки із росіянкою, коли його Україну щодня знищує рідна держава-терорист Грачової.

Після проваленого допінг-тесту Мудрика саме Грачова була однією із підозрюваних. Уболівальники припускали, що росіянка могла свідомо отруїти Михайла та прибрати його із футболу. Сама ж дівчина через свій інстаграм вирішила вибілити свою репутацію.

Інформація для фейкових чуток! Я нікого не труїла, нікого не кидала і ні з ким не зустрічаюся! І жодного разу не підтверджувала стосунки!

– написала Грачова.

Варте уваги Модельна кар'єра, романи з футболістами: хто така росіянка Грачова, яку приписували Мудрику

Де зараз Михайло Мудрик: нове авто футболіста

Від моменту позитивного допінг-тесту Мудрик майже нічого не викладає у своїх соцмережах. У ЗМІ хіба що обговорюють чутки та коментарі навколо дискваліфікації. Лише вкінці квітня поточного року один із жителів Лондона, який показує у своєму профілі у тіктоці елітні автомобілі, спіймав Мудрика просто на одній із британських вулиць.

Український футболіст зробив якісь придбання та з пакетами прямував до свого розкішного автомобіля. Михайло сів на водійське місце новенького BMW M8 Gran Coupe.

Виглядає так, що українець придбав собі нову автівку, вартість якої коливається у проміжку 105-150 тисяч доларів. Раніше ж Мудрик викладав контент із 150-тисячної Audi RSQ8.

Мудрик отримав медаль переможця Ліги конференцій

Челсі дісталось до фіналу Ліги конференцій, у якому розгромив іспанський Бетіс 4:1. Напередодні вирішального матчу у лондонському клубі прийняли важливе рішення щодо Мудрика. У Челсі вирішили, що Михайло заслужив на те, аби отримати свою медаль тріумфатора ЛК-2024/2025, попри відсторонення.

Тому Мудрик прилетів у польське місто Вроцлав, яке прийняло фінал Ліги конференцій. Журналіст Бен Джейкобс повідомляв, що українець підтримував свою команду із трибун Міського стадіону.

Також Михайла помітили уболівальники перед матчем в одному із місцевих пабів.

Уболівальники Челсі, які приїхали на фінал у Вроцлав, були здивовані появою Мудрика. Фани "аристократів" влаштували українському футболісту теплий прийом та навіть присвятили пісню. Видно, що їх не обурив факт допінгу Михайла, а вони продовжують підтримувати вінгера.

Відео Мудрика в одного із польських пабів перед фіналом Ліги конференцій

Челсі стало тріумфатором Ліги конференцій-2024/2025. Після чого Мудрик засвітився на святкуванні команди. Його одноклубник Енцо Фернандес виклав спільне фото із Михайлом, на шиї якого була медаль переможця єврокубкового турніру.



Фернандес і Мудрик на святкуванні перемоги ЛК / Фото з інстаграму Енцо

Після чого жодних деталей про повсякденне життя Мудрика більше не з'являлось.

У Мудрика відібрали ігровий номер

На початку червня лондонський клуб відібрав 10-ку у Мудрика. Його ігровий номер віддали нинішньому лідеру Челсі Коулу Палмеру, який носив 20-й номер.



Палмер грає під номером Мудрика / Фото Челсі

Відзначимо, що до моменту із допінгом Мудрик провів за Челсі 73 матчі (це найбільша кількість ігор за один клуб), у яких забив 10 голів та віддав 11 асистів. Михайло має чинний контракт із "синіми" до кінця червня 2031-го року.

Попри це все Мудрик входить у топ-3 українських футболістів із найвищою зарплатою. Михайло заробляє за рік 6,1 мільйона євро (без урахування податків).

Наразі футбольні уболівальники можуть лише чекати нових деталей та просування у темі допінгового скандалу Мудрика.