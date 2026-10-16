Трагічну звістку повідомила дружина колишнього гравця Віра на своїй сторінці у фейсбуці. Максимюк долучився до Сил оборони України восени 2022 року, а до цього допомагав військовим завдяки благодійним футбольним турнірам.

Понад рік вважався зниклим безвісти

Роман Максимюк зник 30 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Після цього його рідні розпочали необхідні процедури для встановлення долі військовослужбовця.

Дружина Віра подала заяву про зникнення чоловіка, а донька Даша здала зразки для проведення ДНК-експертизи. Лише напередодні родина отримала результати дослідження, які підтвердили загибель колишнього футболіста.

До початку повномасштабного вторгнення Максимюк жив у Луцьку, який став для нього рідним містом. З перших днів великої війни він долучався до благодійних ветеранських футбольних турнірів, під час яких збирали кошти на придбання автомобілів для українських військових підрозділів.

Восени 2022 року колишній спортсмен сам став на захист України.

Від футбольного поля до захисту України

Максимюк служив у мобільній вогневій групі, яка займалася знищенням російських повітряних цілей. Спочатку його підрозділ захищав Луцьк від повітряного терору Росії. Згодом військовослужбовця перевели на Харківський напрямок.

За футбольну кар'єру Роман виступав за київське Динамо, Дніпро, Волинь і Чорноморець. Також п'ять разів виходив на поле у складі національної збірної України.

Після завершення професійних виступів Максимюк залишився жити в Луцьку. До початку повномасштабної війни він працював вантажником.