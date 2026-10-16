Трагическую новость сообщила жена бывшего футболиста Вера на своей странице в фейсбуке. Максимюк вступил в ряды Сил обороны Украины осенью 2022 года, а до этого помогал военным, организуя благотворительные футбольные турниры.

Более года считался пропавшим без вести

Роман Максимюк пропал 30 января 2025 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении. После этого его родные начали необходимые процедуры для установления судьбы военнослужащего.

Жена Вера подала заявление об исчезновении мужа, а дочь Даша сдала образцы для проведения ДНК-экспертизы. Лишь накануне семья получила результаты исследования, которые подтвердили гибель бывшего футболиста.

До начала полномасштабного вторжения Максимюк жил в Луцке, который стал для него родным городом. С первых дней большой войны он участвовал в благотворительных ветеранских футбольных турнирах, в ходе которых собирали средства на приобретение автомобилей для украинских воинских подразделений.

Осенью 2022 года бывший спортсмен сам встал на защиту Украины.

От футбольного поля к защите Украины

Максимюк служил в мобильной огневой группе, которая занималась уничтожением российских воздушных целей. Сначала его подразделение защищало Луцк от воздушного террора России. Впоследствии военнослужащего перевели на Харьковское направление.

За свою футбольную карьеру Роман выступал за киевское Динамо, Днепр, Волынь и Черноморец. Также пять раз выходил на поле в составе национальной сборной Украины.

После завершения профессиональной карьеры Максимюк остался жить в Луцке. До начала полномасштабной войны он работал грузчиком.