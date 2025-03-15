Не виходить на зв'язок півтора місяця: ексгравець збірної України на фронті потрапив в оточення

Колишній футболіст Динамо та збірної України Роман Максимюк з перших днів війни став на захист Батьківщини. Останнім часом воїн ЗСУ перебував на Покровському напрямку.

Тривожну новину про зникнення Романа Максимюка у фейсбуці повідомив колишній воротар Динамо Святослав Сирота. Ексгравець збірної України, ймовірно, потрапив в оточення й наразі його доля невідома, пише 24 Канал.

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На фронті зник Роман Максимюк

За інформацією видання Чемпіон, востаннє Роман Максимюк був у мережі 29-30 січня. Він попередив дружину, що виходить на позиції, де буде відсутній зв'язок. З того часу він більше не спілкувався з рідними та знайомими.

У понеділок, 10 березня, дружина Максимюка звернулася до підрозділу Романа. Там запевнили, що її чоловік продовжує виконувати військовий обов'язок. Проте його група потрапила в оточення, а тому зв'язку з ним немає.

Згодом Максимюка зарахували до категорії бійців, які зникли за особливих обставин. Тим часом дружину ексгравця збірної України викликали до ТЦК, щоб вона написала заяву про зникнення людини. Паралельно його донька Даша здала зразки ДНК.

Наразі підрозділ Максимюка намагається вийти з оточення.

Що відомо про Максимюка