Не виходить на зв'язок півтора місяця: ексгравець збірної України на фронті потрапив в оточення
- Ексгравець збірної України Роман Максимюк, який перебував на фронті, зник безвісти, потрапивши в оточення на Покровському напрямку.
- Дружина та донька Максимюка офіційно повідомили про його зникнення, а підрозділ, в якому він служив, намагається вийти з оточення.
Колишній футболіст Динамо та збірної України Роман Максимюк з перших днів війни став на захист Батьківщини. Останнім часом воїн ЗСУ перебував на Покровському напрямку.
Тривожну новину про зникнення Романа Максимюка у фейсбуці повідомив колишній воротар Динамо Святослав Сирота. Ексгравець збірної України, ймовірно, потрапив в оточення й наразі його доля невідома, пише 24 Канал.
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На фронті зник Роман Максимюк
За інформацією видання Чемпіон, востаннє Роман Максимюк був у мережі 29-30 січня. Він попередив дружину, що виходить на позиції, де буде відсутній зв'язок. З того часу він більше не спілкувався з рідними та знайомими.
У понеділок, 10 березня, дружина Максимюка звернулася до підрозділу Романа. Там запевнили, що її чоловік продовжує виконувати військовий обов'язок. Проте його група потрапила в оточення, а тому зв'язку з ним немає.
Згодом Максимюка зарахували до категорії бійців, які зникли за особливих обставин. Тим часом дружину ексгравця збірної України викликали до ТЦК, щоб вона написала заяву про зникнення людини. Паралельно його донька Даша здала зразки ДНК.
Наразі підрозділ Максимюка намагається вийти з оточення.
Що відомо про Максимюка
- Зазначимо, що Роман Максимюк восени 2022 року добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Він служить навідником Січеславської повітряно-штурмової бригади.
- Під час футбольної кар'єри Роман Максимюк грав за Прикарпаття, Динамо, ЦСКА Київ, Дніпро, Волинь, Чорноморець. У 1999 році у складі пітерського Зєніта виграв Кубок Росії. За збірну України Роман зіграв 5 поєдинків.