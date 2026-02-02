Укр Рус
2 лютого, 17:34
Українського біатлоніста нагородили фруктами: чому так сталося

Олександра Власова
Основні тези
  • На чемпіонаті Європи-2026 у Шушені українських біатлоністів нагороджували фруктами замість квітів, що є стандартною практикою, яка залежить від організаторів.
  • Збірна України не змогла досягти високих позицій у змаганнях, хоча Анастасія Меркушина здобула перемогу в індивідуальній гонці, а Денис Насико посів п'яте місце у спринті.

На чемпіонаті Європи українського біатлоніста відзначали незвичним способом: замість квітів йому вручали фрукти. Тренер збірної України пояснив, чому так сталося.

Денис Насико потрапив до так званої квіткової церемонії, посівши п'яте місце у спринті. Старший тренер чоловічої збірної України Роман Прима у коментарі "Чемпіону" пояснив, чому так сталося. 

Як це прокоментував Роман Прима?

За його словами, це стандартна практика і все залежить від організаторів змагань. 

В Шушені учасників нагороджували чудовими фруктовими вітамінними наборами, що, на його думку, саме те, що потрібно спортсмену. 

Він також згадав, що в італійському Мартелі давали по коробці яблук, а на змаганнях у Франції господарі дарували корзини з сирами, м'ясом та ковбасами, підкресливши, що все залежить від програми приймаючої сторони.

Як пройшов Чемпіонат Європи з біатлону для України?

  • На чемпіонаті Європи з біатлону 2026 українська команда здобула лише одну медаль – золоту, яку виграла Анастасія Меркушина в індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Чиста стрільба та впевнена боротьба на дистанції дозволили їй випередити найближчу суперницю всього на три секунди.
  • Серед решти українських спортсменок найвищий результат показала Валерія Дмитренко, посівши 19-е місце. Надія Бєлкіна фінішувала 31-ю, а Лілія Стеблина – 79-ю, допустивши кілька промахів, які додали їм штрафний час.
  • За інформацією International Biathlon Union ,у медальному заліку чемпіонату лідирує Італія, слідом за нею – Франція, а Україна посіла третє місце завдяки золотій медалі Меркушиної.