Рекордсмен України, який фотографувався з Бастою: найцікавіші факти про Романа Яремчука
- Роман Яремчук святкує 30-річчя, тому пригадуємо найцікавіші факти про гравця збірної України.
- Форвард пограв за Динамо, Олександрію, Гент, Бенфіку, Брюгге, Валенсію та Олімпіакос.
Нападник Роман Яремчук став одним з найкращих форварді в історії України. Гравець засяяв в УПЛ і доволі швидко поїхав закордон, де побудував насичену кар'єру.
27 листопада футболіст Олімпіакоса святкує свій ювілей, 30 років. На честь цього 24 Канал підготував 7 цікавих фактів про Романа Яремчука.
До теми Яремчук запалив у роздягальні після матчу Україна – Ісландія: фани рознесли танок нападника
Чому відмовив Баєру заради Динамо?
Роман є уродженцем Львова та виховувався в академії Карпат. У віці 11 років Яремчуком зацікавився леверкузенський Баєр та навіть зробив йому пропозицію. Проте нападник відмовив німцям заради Динамо.
Рішення не їхати в Німеччину я приймав спільно з батьками і агентом. Вважаю, я зробив правильний вибір, перейшовши в Динамо. Буду доводити, що зробив це не дарма,
– підтверджував ці чутки Роман.
Правда, закріпитися в Динамо нападник не зміг. Гравець програв конкуренцію Мораєсу, Теодорчику та Бєсєдіну і пішо шукати щастя в інших клубах.
Який рекорд УПЛ побив Яремчук?
Прорив у кар'єрі Яремчука стався у 2016 році. Оренда в Олександрію тривала лише півроку, але дозволила йому зарекомендувати себе. У складі "аграріїв" нападник дебютував у єврокубках та побив рекорд УПЛ.
В матчі проти Ворскли Роман примудрився забити гол на 8-й секунді матчу. Досі цей м'яч залишається найшвидшим в історії чемпіонату України.
Яремчук забив найшвидший гол в історії УПЛ: дивитися відео
Взимку 2017-го Динамо повернуло гравця з оренди, проте півроку у Києві не дали Яремчуку змоги закріпитися в команді Реброва. Тому коли влітку "біло-сині" отримали пропозицію від Гента у розмірі 2 мільйонів, то вирішили відпустити гравця.
Прорив у Бельгії
Якщо Олександрія тільки підсвітила талант Яремчука, то в Бельгії він виріс до гравця солідного європейського рівня. За чотири роки у Генті форвард забив аж 62 голи.
У сезоні 2019-2020 Роман став віцечемпіоном країни, а наступної кампанії оформив аж 20 голів. Завдяки цьому у 2021 році Гент продав гравця у Бенфіку за солідні 17 мільйонів євро. Це третій найдорожчий продаж в історії клубу.
Помстився Динамо та заговорив про війну
На жаль, подальша кар'єра у Романа йшла поступово на спад. У Лісабоні гравець провів лише один сезон, хоча протягом нього було кілька яскравих моментів.
Футболіст зміг допомогти "орлам" дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де забив у ворота Ліверпуля. Крім того, Роман встиг "передати привіт" рідному Динамо, забивши у ворота киян на груповій стадії.
Яремчук забив Динамо в Лізі чемпіонів: дивитися відео
Довідка. Роман Яремчук – лише другий українець, який забивав у Лізі чемпіонів у ворота клубу з України. Першим був Андрій Воронін, який забивав у ворота Динамо за Баєр в обох матчах групи сезону 2004 – 2005.
Яремчук не поцурався відсвяткувати цей м'яч, за що отримав порцію критики на Батьківщині. А у лютому 2022-го гравець привернув увагу світу до початку повномасштабної війни в Україні.
Після голу у ворота Аякса в Лізі чемпіонів Роман зняв футболку та продемонстрував герб України під час трансляції гри. Відбулось це 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення росіян.
Яремчук звернув увагу на війни в Україні / фото з інстаграму Романа
У 2022-му Яремчук повернувся в Бельгію за рекордні 17 мільйонів для Брюгге. Але цей трансфер виявився провалом і подальша оренда у Валенсію не дозволила українцю знову вийти на топ-рівень.
Один з найкращих форвардів збірної України
Попри проблеми у клубній кар'єрі Роман завжди відзначався неймовірною самовіддачею за збірну. І доля віддавала йому боржок у вигляді великої кількості голів.
У 65-ти матчах за "синьо-жовтих" Яремчук забив аж 17 голів. Наразі він є четвертим найкращим бомбардиром збірної в історії після Шевченка, Ярмоленка та Коноплянки.
Українські фанати ніколи не забудуть м'ячі форварда Сербії, Португалії, Німеччині та Боснії і Герцеговині. Проте окремо варто виділити успішний Євро-2020. Там наша збірна дійшла до чвертьфіналу, а Роман оформив по два голи та асисти в групі.
Скандал з репером Бастою
Є в історії Романа і неприємний інцидент. Після Євро-2020 гравець проводив відпустку в Туреччині разом із партнером по збірній Віталієм Миколенком.
Українці зустріли на курорті російського репера-путініста Василя Вакуленка, відомого під псевдонімом Баста. Хлопці сфотографувались із ним, а Віталій ще й похизувався знімком в інстаграм.
Яремчук сфотографувався із Бастою / фото з інстаграму Миколенка
На той момент Баста вже перебував під санкціями від СБУ. Реперу заборонили відвідувати Україну через незаконний перетин кордону та візит до окупованого Криму. На щастя, Роман все ж вибачився перед фанатами.
Це нормально і правильно, що мене так посипали. Я з цим згоден. Це була велика помилка, за яку просто хочеться перепросити зараз перед людьми, які зараз постраждали від "русского міра",
– казав Яремчук.
Найкрасивіший м'яч у збірній України?
Завершити все ж хочеться позитивним фактом. У листопаді 2021-го Яремчук забив, можливо, найкрасивіший м'яч в історії збірної України. Для себе – так точно найбільш ефектний.
Наша команда грала на виїзді із Казахстаном в рамках відбору на чемпіонат світу-2022. Роману вдалось відкрити рахунок вже на другій хвилині, красиво прийнявши м'яч на груди та злету пробивши з-за меж карного майданчика.
Як Яремчук забив Казахстану: дивитися відео
Зараз же Яремчук активно допомагає ЗСУ та продовжує віддаватися на повну у збірній. В Олімпіакосі справи поки кепські, тому чимало ЗМІ закликають Романа до повернення в УПЛ. Рідним Динамо та Карпатам дуже би знадобився такий форвард!