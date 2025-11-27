Рекордсмен України, який фотографувався з Бастою: найцікавіші факти про Романа Яремчука

Нападник Роман Яремчук став одним з найкращих форварді в історії України. Гравець засяяв в УПЛ і доволі швидко поїхав закордон, де побудував насичену кар'єру.

27 листопада футболіст Олімпіакоса святкує свій ювілей, 30 років. На честь цього 24 Канал підготував 7 цікавих фактів про Романа Яремчука.

До теми Яремчук запалив у роздягальні після матчу Україна – Ісландія: фани рознесли танок нападника

Чому відмовив Баєру заради Динамо?

Роман є уродженцем Львова та виховувався в академії Карпат. У віці 11 років Яремчуком зацікавився леверкузенський Баєр та навіть зробив йому пропозицію. Проте нападник відмовив німцям заради Динамо.

Рішення не їхати в Німеччину я приймав спільно з батьками і агентом. Вважаю, я зробив правильний вибір, перейшовши в Динамо. Буду доводити, що зробив це не дарма,

– підтверджував ці чутки Роман.

Правда, закріпитися в Динамо нападник не зміг. Гравець програв конкуренцію Мораєсу, Теодорчику та Бєсєдіну і пішо шукати щастя в інших клубах.

Який рекорд УПЛ побив Яремчук?

Прорив у кар'єрі Яремчука стався у 2016 році. Оренда в Олександрію тривала лише півроку, але дозволила йому зарекомендувати себе. У складі "аграріїв" нападник дебютував у єврокубках та побив рекорд УПЛ.

В матчі проти Ворскли Роман примудрився забити гол на 8-й секунді матчу. Досі цей м'яч залишається найшвидшим в історії чемпіонату України.

Яремчук забив найшвидший гол в історії УПЛ: дивитися відео

Взимку 2017-го Динамо повернуло гравця з оренди, проте півроку у Києві не дали Яремчуку змоги закріпитися в команді Реброва. Тому коли влітку "біло-сині" отримали пропозицію від Гента у розмірі 2 мільйонів, то вирішили відпустити гравця.

Прорив у Бельгії

Якщо Олександрія тільки підсвітила талант Яремчука, то в Бельгії він виріс до гравця солідного європейського рівня. За чотири роки у Генті форвард забив аж 62 голи.

У сезоні 2019-2020 Роман став віцечемпіоном країни, а наступної кампанії оформив аж 20 голів. Завдяки цьому у 2021 році Гент продав гравця у Бенфіку за солідні 17 мільйонів євро. Це третій найдорожчий продаж в історії клубу.

Помстився Динамо та заговорив про війну

На жаль, подальша кар'єра у Романа йшла поступово на спад. У Лісабоні гравець провів лише один сезон, хоча протягом нього було кілька яскравих моментів.

Футболіст зміг допомогти "орлам" дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де забив у ворота Ліверпуля. Крім того, Роман встиг "передати привіт" рідному Динамо, забивши у ворота киян на груповій стадії.

Яремчук забив Динамо в Лізі чемпіонів: дивитися відео

Довідка. Роман Яремчук – лише другий українець, який забивав у Лізі чемпіонів у ворота клубу з України. Першим був Андрій Воронін, який забивав у ворота Динамо за Баєр в обох матчах групи сезону 2004 – 2005.

Яремчук не поцурався відсвяткувати цей м'яч, за що отримав порцію критики на Батьківщині. А у лютому 2022-го гравець привернув увагу світу до початку повномасштабної війни в Україні.

Після голу у ворота Аякса в Лізі чемпіонів Роман зняв футболку та продемонстрував герб України під час трансляції гри. Відбулось це 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення росіян.



Яремчук звернув увагу на війни в Україні / фото з інстаграму Романа

У 2022-му Яремчук повернувся в Бельгію за рекордні 17 мільйонів для Брюгге. Але цей трансфер виявився провалом і подальша оренда у Валенсію не дозволила українцю знову вийти на топ-рівень.

Один з найкращих форвардів збірної України

Попри проблеми у клубній кар'єрі Роман завжди відзначався неймовірною самовіддачею за збірну. І доля віддавала йому боржок у вигляді великої кількості голів.

У 65-ти матчах за "синьо-жовтих" Яремчук забив аж 17 голів. Наразі він є четвертим найкращим бомбардиром збірної в історії після Шевченка, Ярмоленка та Коноплянки.

Українські фанати ніколи не забудуть м'ячі форварда Сербії, Португалії, Німеччині та Боснії і Герцеговині. Проте окремо варто виділити успішний Євро-2020. Там наша збірна дійшла до чвертьфіналу, а Роман оформив по два голи та асисти в групі.

Скандал з репером Бастою

Є в історії Романа і неприємний інцидент. Після Євро-2020 гравець проводив відпустку в Туреччині разом із партнером по збірній Віталієм Миколенком.

Українці зустріли на курорті російського репера-путініста Василя Вакуленка, відомого під псевдонімом Баста. Хлопці сфотографувались із ним, а Віталій ще й похизувався знімком в інстаграм.



Яремчук сфотографувався із Бастою / фото з інстаграму Миколенка

На той момент Баста вже перебував під санкціями від СБУ. Реперу заборонили відвідувати Україну через незаконний перетин кордону та візит до окупованого Криму. На щастя, Роман все ж вибачився перед фанатами.

Це нормально і правильно, що мене так посипали. Я з цим згоден. Це була велика помилка, за яку просто хочеться перепросити зараз перед людьми, які зараз постраждали від "русского міра",

– казав Яремчук.

Найкрасивіший м'яч у збірній України?

Завершити все ж хочеться позитивним фактом. У листопаді 2021-го Яремчук забив, можливо, найкрасивіший м'яч в історії збірної України. Для себе – так точно найбільш ефектний.

Наша команда грала на виїзді із Казахстаном в рамках відбору на чемпіонат світу-2022. Роману вдалось відкрити рахунок вже на другій хвилині, красиво прийнявши м'яч на груди та злету пробивши з-за меж карного майданчика.

Як Яремчук забив Казахстану: дивитися відео

Зараз же Яремчук активно допомагає ЗСУ та продовжує віддаватися на повну у збірній. В Олімпіакосі справи поки кепські, тому чимало ЗМІ закликають Романа до повернення в УПЛ. Рідним Динамо та Карпатам дуже би знадобився такий форвард!